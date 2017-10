Grenzach-Wyhlen Autotür offen und Geld weg

Grenzach-Wyhlen. Leichtes Spiel hatte ein unbekannter Dieb, der in der Nacht zum Mittwoch aus einem an der Hebelstraße abgestellten Auto einen Geldbeutel entwendet hat. Der Opel war nämlich nicht verschlossen, wie die Polizei berichtet. Der Geldbeutel sei am Morgen auf der Markgrafenstraße wieder aufgefunden worden – ohne Bankkarte.

In der gleichen Nacht ist zudem an einem Auto, das an der Schlossgasse geparkt war, die hintere linke Scheibe eingeworfen worden. Der unbekannte Täter nahm eine auf der Rückbank liegende Aktentasche mit. Allerdings befand sich nichts darin, wie die Polizei mitteilt. Der Täter verursachte einen Schaden von rund 250 Euro.