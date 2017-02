Die Realisierung des Abschnitts Wyhlen der seit mehreren Jahrzehnten geplanten Ortsumfahrung B34 neu rückt in greifbare Nähe: Das Regierungspräsidium (RP) als Vertreter des Bundes, der Bauherr ist, plant für August den feierlichen Spatenstich.

Grenzach-Wyhlen. Der Spatenstich-Termin ist Teil eines leicht veränderten Zeitplans für den Bau der Straße, den Dieter Bollinger, Referatsleiter Straßenbau Süd beim RP, am Dienstagabend im Gemeinderat präsentierte. Dazu gehört auch Ende 2021 als neuer Fertigstellungstermin des Bauabschnitts Wyhlen. Der Grenzacher Teil der B34 neu kann erst gebaut werden, wenn die Firma Roche mit den Sanierungsarbeiten ihres Teils der ehemaligen Keßlergrube fertig ist – und diese werden noch bis etwa 2021 andauern (wir berichteten).

Neu terminiert hat die Freiburger Behörde auch die für den Straßenbau notwendigen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Die beiden größten sollen bereits im kommenden Herbst abgewickelt werden. Dabei handelt es sich vor allem um die Umnutzung landwirtschaftlich genutzter Flächen, die Pflanzung von Streuobstwiesen, Gehölzpflanzungen und das Aufhängen von Nistkästen.

Ausgleichsflächen

Der für die Maßnahmen nötige Grunderwerb ist laut Bollinger am Laufen. Dazu würden Gespräche mit den Grundeigentümern geführt. Schon jetzt zeichne sich ab, dass manches Grundstück, das als Ausgleichsfläche in Frage kommt, weiterhin in Privatbesitz bleiben, aber entsprechend umgewandelt wird. Die Besitzer erhielten dann künftig für die Vorhaltung und Pflege der Ausgleichsfläche eine Vergütung, sagte Bollinger.

Straßenplanung

Die Vorarbeiten zur Straßenplanung – wie Baugrunderkundung und Vermessung – sind seit Ende des vergangenen Jahres abgeschlossen. Das Regierungspräsidium hat aber einige Bauwerksplanungen vorgezogen. Die Bauwerksentwürfe würden sukzessive erstellt, kündigte Dieter Bollinger an. Der Entwurf für die geplante Brücke über die Südstraße etwa ist bereits fertig. Sie soll ab August dieses Jahres errichtet werden. Als nächstes stehen die Entwürfe für die Überdeckelung der B34 neu im Bereich der Solvaystraße sowie für die Überführung der Kraftwerkstraße an.