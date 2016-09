Die Bagger haben ihre Arbeit aufgenommen. Die Tage des Gebäudes, in dem über viele Jahrzehnte der Kindergarten Löwenzahn untergebracht war, sind gezählt. Mit schwerem Gerät wird das Gebäude abgerissen, um einem modernen Kindergarten-Neubau Platz zu machen.

Grenzach-Wyhlen. Bekanntlich hat der Gemeinderat im Jahr 2015 beschlossen, das in die Jahre gekommene und - sollte es weiter genutzt werden - stark sanierungsbedürftige Gebäude des Kindergartens Löwenzahn in der Hebelstraße abzureißen und an der gleichen Stelle einen neuen, größeren Kindergarten zu errichten. Das Gebäude selbst stammt aus den 1930-er Jahren.

Die Kinder und der Kindergarten sind schon nach den Sommerferien im September 2015 in den Pavillon II in der Bärenfelsschule eingezogen. Die Räume im Pavillon II der Bärenfelsschule wurden in einem ehrgeizigen Umbauprojekt so umgebaut, dass die Kinder sich dort für die Übergangszeit von zwei Jahren wohlfühlen können. Auch wenn es sich um ein Provisorium handelt, mussten alle sicherheitsrelevanten Aspekte beachtet und erfüllt werden. Rund 150 000 Euro kostete die Gemeinde das Provisorium, das wohl bessere Bedingungen bietet, als der alte Kindergarten an der Hebelstraße es zuletzt konnte.

Im Juli dieses Jahres wurde noch ein Abschiedsfest in den alten Räumen gefeiert. Zahlreiche Besucher nutzten diese Gelegenheit, Abschied von dem Haus zu nehmen, mit dem sich viele Kindheitserinnerungen verbinden.

Der Abriss wurde vom Gemeinderat auch deshalb beschlossen, weil sich eine Sanierung kostenmäßig nicht gerechnet hätte. Außerdem gelten für Kindergärten heute andere Maßstäbe, als zur Zeit des Baues dieses Gebäudes vor über 85 Jahren angelegt wurden.

In dem neuen Kindergarten werden künftig neben vier Kindergartengruppen auch zwei Krippengruppen untergebracht sein. Insgesamt sollen in dem Neubau dereinst 110 Kinder betreut werden können.

Der Neubau ist mit Kosten in Höhe von rund fünf Millionen Euro veranschlagt. Wenn der Zeitplan eingehalten wird, können die Kinder im September 2018 die neuen Räume für sich erobern.

Auch mit dem Neubau hatte es sich die Gemeinde nicht einfach gemacht. Die Entscheidung, welches Modell für den Neubau des Kindergartens Löwenzahn in Grenzach-Wyhlen als Grundlage für die Planung genommen wurde, ging auch nicht geräuschlos von statten, es gab im Vorfeld der Entscheidung einen unglücklichen Verlauf der Mehrfachbeauftragung. Am Ende aber sprach sich der Gemeinderat im Januar dieses Jahres für die Arbeit des Büros Roller (Breisach) aus.