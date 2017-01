Das Hotelbau-Projekt am Hörnle ist auf der Zielgeraden: Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung erneut die Pläne der ToKa Kandern, auf dem ehemaligen Bima-Areal am Hörnle ein Hotel plus Mehrfamilienhäuser zu errichten, behandelt.

Grenzach-Wyhlen (tn). Bei drei Gegenstimmen seitens der Freien Wähler und einer Enthaltung hat das Gremium den Vorhabenbezogenen Bebauungsplanentwurf „Hörnle West“ gebilligt und dessen öffentliche Auslegung beschlossen. Zuvor sind einige Änderungen eingearbeitet worden – dies nach Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen und Anregungen der Träger öffentlicher Belange.

Zwar trug der Rat das Planwerk am Schluss mehrheitlich mit, aber einige Bedenken wurden dennoch laut. Tilo Levante (FDP) stieß sich am im Planentwurf enthaltenen „Nachbarschaftsladen“ mit maximal 400 Quadratmetern Fläche. Bei einer solchen Größe könne man wohl nicht mehr von einem Nachbarschaftsladen reden, monierte Levante. Lars Hertelt vom Karlsruher Büro „raith hertelt fuß“ bremste hier und hielt dem entgegen, dass ein derart großer Laden entsprechende Stellplätze nachweisen müsste – und die gebe es nicht. Hier hatte zuvor Siegfried Grether (CDU) eingehakt, der nach Platz für vorgesehenes Gewerbe fragte. Laut Hertelt ist dies aber auf einen möglichen kleinen Laden begrenzt. „Wir sind kurz vor der Zielgeraden, was die Schaffung des Baurechts angeht“, freute sich Bürgermeister Tobias Benz.

Entlang der B 34 plant der Kanderner Investor den Bau eines Hotels mit Boarding House mit bis zu 180 Zimmern auf zehn Stockwerken. In letzterem sollen kleinere Appartements eingerichtet werden für Menschen, die – beispielsweise aus beruflichen Gründen – für einige Wochen oder Monate vor Ort Wohnraum benötigen. Auf der dahinterliegenden Fläche bis zur Bahnlinie sind in zwei Reihen Wohnblöcke mit rund 100 Wohneinheiten vorgesehen. Hinzu kommen eine Tiefgarage, Grünflächen und Plätze. Die Bagger sollen noch dieses Jahr rollen, die Baukörper selbst könnten Ende 2018 fertig sein.