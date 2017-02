Von Manfred Herbertz

Eine Gruppe Jugendlicher versucht gerade, sich einen Weg an der Kletterwand in der „Löbloc“-Boulder­halle in Wyhlen nach oben zu suchen. Man hört aufmunternde Rufe, wenn es mal nicht weitergeht, aber auch Beifall für den, der oben angekommen ist. Ab und zu scheitert der eine oder andere zunächst an der Herausforderung, doch im zweiten oder dritten Versuch klappt es dann.

Grenzach-Wyhlen. Der unbefangene Beobachter kann zunächst nichts Ungewöhnliches an der Gruppe ausmachen. Doch das Sprachengewirr lässt aufhorchen. Alemannische und englische Wortfetzen sind zu hören und ab und zu auch arabisch klingende Sätze.

Die Gruppe, die da klettert, ist eine besondere: Denn, hier wird Integration gelebt. Sechs Jugendliche aus der Doppelgemeinde und ebenso viele aus der Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber (GU) an der Kraftwerkstraße „bouldern“ – so wird diese besondere Form des Kletterns genannt – hier gemeinsam. „Free solo“ nennt sich das Kletterprojekt, das immer dienstags bei „Löbloc“ in der Boulderhalle in Wyhlen stattfindet. Das Projekt ist eine Gemeinschaftsaktion vom Jugendreferat der Gemeinde Grenzach-Wyhlen und vom Landkreis Lörrach. Betreut wird es von Michael Forouz-Mehr vom Jugendmigrationsdienst der Caritas.

„Free solo“ ist erfolgreich gestartet. „Das Eis war schnell gebrochen“, erklärt Forouz-Mehr, der die Jugendlichen betreut und anleitet. „Die Idee war, über ein interessantes Angebot Begegnung zu schaffen – und Sport verbindet“, sagt der Betreuer.

Die Jugendlichen, zwei Mädchen und zehn Jungs im Alter zwischen zwölf und 17 Jahren, sind Feuer und Flamme, wenn es daran geht, ein Problem zu lösen. Beim Bouldern wird die Aufgabe, eine Kletterwand zu erklimmen, als Problem bezeichnet.

Probleme jedoch haben die Jugendlichen untereinander nicht. Auch die Sprache ist kein wirkliches Hindernis, denn die sechs Jugendlichen aus der GU haben schon recht gute Deutschkenntnisse erworben, und notfalls helfen Gebärden bei der Verständigung. Die jungen Sportler finden das Angebot toll. „Ich hab’ schon einen Freund gefunden“, sagte einer der deutschen Teilnehmer und stupst den jungen Syrer an seiner Seite an.

Michael Forouz-Mehr betont, es sei wichtig, die Jugendlichen aus der GU herauszuholen und sie in der Gemeinde zu integrieren. Wie die Erfahrung zeige, funktioniere das über den Sport hervorragend. Etliche Aktionen sind so im Landkreis schon angestoßen worden, wie beispielsweise das Fußballturnier „Grenzenlos“ um den „Hörnle-Cup“, das alljährlich in der Doppelgemeinde veranstaltet wird.

Das Projekt „Free solo“ wird zunächst bis Ostern weitergeführt und dann einer Evaluation unterzogen, sagt Forouz-Mehr. Wenn Interesse besteht, soll es auf jeden Fall weitergeführt werden.

n Die nächste Stufe für das Integrationsprojekt wird am 21. Februar gezündet, dann stoßen weitere zwölf Jugendliche aus Rheinfelden dazu.