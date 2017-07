Grenzach-Wyhlen Benz: Die Kosten im Auge behalten

Sollte die Gemeinde Grenzach-Wyhlen beschließen, selbst bauliche Ergänzungen beziehungsweise Verbesserungen an der Wyhlener Trasse der geplanten Ortsumfahrung vorzunehmen, muss sie tief in die Tasche greifen. Je nach dem könnten sich die Kosten auf mehr als drei Millionen Euro belaufen.

Von Tim Nagengast

Grenzach-Wyhlen. Bis Ende September hat die Gemeinde Zeit, dem Regierungspräsidium Freiburg (RP) mitzuteilen, welche Ergänzungen in die Ausführungsplanung für den Abschnitt Wyhlen der „B 34 neu“ eingearbeitet werden sollen. Im Technischen Ausschuss des Gemeinderates fand diesbezüglich am Dienstagabend eine intensive Vorberatung statt.

Querung Rheinstraße

Zwar wurde noch kein Empfehlungsbeschluss für den Gemeinderat gefasst, der das Thema am 26. September abschließend behandeln soll. Ein Konsens zeichnete sich aber ab: Es wird auf jeden Fall eine zusätzliche Nord-Süd-Verbindung für Fußgänger und Radfahrer gewünscht, welche die „B 34 neu“ in Höhe der Rheinstraße queren soll. In der Planung des Bundes klafft nämlich zwischen Solvay- und Südstraße ein 1080 Meter langes „Querungsloch“. Dieses soll durch eine zusätzliche Möglichkeit im Bereich Rheinstraße geschlossen werden. Ob dort eine Unter- oder eine Überführung errichtet wird, ist aber noch offen.

Bürgermeister Tobias Benz stellte dazu im Ausschuss noch einmal die von Kurt Sänger ausgearbeitete Kostenschätzung vor. Demnach müsste die Gemeinde für das entsprechende Bauwerk rund 1,8 Millionen Euro ausgeben – inklusive Ablösekosten für die 30 Jahre, die der Bund kassiert. Das große Aber seien jedoch die zu erwartenden Mehrkosten, die bei einer Überführung rund zehn, bei einer Unterführung sogar bis zu 50 Prozent betragen könnten.

Benz bat den Ausschuss darum, das Ganze im Sinne einer Kosten-Nutzen-Relation zu betrachten. Dazu hatte er entsprechende Zahlen parat, etwa, wie viele Kinder südlich der Umfahrungsstraße leben, die täglich die zusätzliche Querungsmöglichkeit als Schulweg benützen würden. Diese Zahlen waren zwar nicht atemberaubend, doch herrschte im Gremium weitgehender Konsens, dass die zusätzliche Querungsmöglichkeit kommen soll. Auch angesichts des Naherholungswertes des Wyhlener Rheinvorlandes. Dieses bleibt somit leicht erreichbar für Spaziergänger, Radfahrer und „Gassi-Geher“.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist auch die langfristige Perspektive, wohin sich Wyhlen siedlungstechnisch entwickeln könnte. Denn Natur- und Wasserschutzgebiete (etwa westlich der Rheinstraße) setzten klare Entwicklungsgrenzen. Heißt: Sollte Wyhlen dereinst weiter über die „B 34 neu“ hinauswachsen, dann wohl vor allem in Richtung Rhein östlich der Rheinstraße.

Lärmschutzwall oder -wand

Wie der Lärmschutz im Bereich Hardstraße baulich gestaltet werden soll, ist ebenfalls noch nicht geklärt. Hier gibt es die Idee, anstelle des geplanten Walles eine Lärmschutzwand zu errichten. So bliebe zwischen den letzten Häusern in Richtung Umfahrungsstraße etwas mehr „Luft“. Dafür steht eine Schätzung von 800 000 Euro im Raum – die Ablösekosten noch nicht eingerechnet.

Fraktionen sollen beraten

Sowohl die Frage nach einer Unter-. oder Überführung in Höhe der Rheinstraße als auch die Frage des Lärmschutzes wurde am Ende der Diskussion im Technischen Ausschuss an die Fraktionen zur Beratung überwiesen. Bürgermeister Benz bat darum, abzuwägen, ob die Gemeinde derart große Summen investieren müsse oder ob das Geld nicht an anderer Stelle ausgegeben werden sollte. Der Entscheid darüber fällt im September. Kreisverkehre seien aber vom Tisch.