Grenzach-Wyhlen Bezug zum Leben und zur Realität

Von Heinz Vollmar

Früchte aus Asien, Amerika, Australien, Indien und vielen anderen Ländern zieren seit dem Erntedankfest den Altar der katholischen Kirche St. Michael in Grenzach. Ein ungewohntes Bild.

Grenzach-Wyhlen. Außergewöhnlich am diesjährigen Altarschmuck zum Erntedankfest ist die Vielfalt an Früchten, die manchem Betrachter fremd sind, sowie das Abweichen von der bisherigen Tradition, heimische Feldfrüchte zu drapieren, um Gott für den Erntesegen zu danken.

Die Idee, den Altar in der Pfarrkirche St. Michael einmal anders zum Fest zu schmücken, hatten Pfarrer Uwe Schrempp, Kirchendienerin Daniela Stanel und die von den Philippinen stammende Gläubige Lilia Krümmel-Golombek. Sie kreierten das Altarbild in diesem Jahr ganz bewusst einmal anders, wie Pfarrer Schrempp berichtet. Man habe das Erntedankfest auch einmal aus dem gewohnten Trott herausholen und einen Bezug zum Lebensalltag herstellen wollen. Der Glaube solle auch zum Erntedankfest einen festen Bezug zur Wirklichkeit erhalten, sagt katholische Geistliche.

Schrempp erinnerte in diesem Zusammenhang an die aktuelle Flüchtlingsbewegung und die aus vielen verschiedenen Ländern stammenden Asylbewerber. Mit der Vielfalt an Früchten zum Erntedank wolle man auch an die Vielfalt an Menschen aus fernen Ländern erinnern. Sie kämen auch aus jenen Ländern, wo die Früchte und Gewürze herstammen. Und während für Einheimische lediglich der Gang in einen gut sortierten Supermarkts notwendig sei, um diese Früchte kaufen zu können, sei in den fernen Ländern, aus denen auch viele Flüchtlinge stammen, den Menschen dort oftmals nur der Zugang zu einer dieser Früchte möglich. Naturkatastrophen und andere Missstände seien darüber hinaus dafür verantwortlich, dass den Menschen in jenen Ländern der Zugang zu heimischen Früchten oftmals gar nicht oder nur erschwert zugänglich sei. All diese Gedanken würden sich somit auch mit dem ungewöhnlichen Altarschmuck zum Erntedank in St. Michael verbinden, hält Pfarrer Schrempp fest.

Für eine ganz besondere Gabe bedankte sich der aus Kamerun stammende Asylbewerber Rico am Sonntag in der Pfarrkirche St. Georg, wo ebenfalls ein Erntedankgottesdienst stattfand. Er erhielt als besondere Gabe von der Kirchengemeinde ein restauriertes Fahrrad geschenkt, mit dem er nun auch selbst die Vielfalt der Welt erkunden und sie für sich erschließen könne, sagt Schrempp.