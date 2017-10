Grenzach-Wyhlen Blick auf eine Welt im Umbruch

Von Heinz Vollmar

Mit einer Ausstellung zum 500. Reformationsjubiläum und zur Reformation in Grenzach erinnert die evangelische Kirchengemeinde Grenzach noch bis zum 22. Oktober an die kirchliche Erneuerungsbewegung. Zu sehen sind die Exponate im evangelischen Gemeindehaus in Grenzach.

Grenzach-Wyhlen. Zusammengestellt wurde die Ausstellung von Pfarrer i.R. Axel Huettner, der mit zahlreichen Schriften, Bibeln und anderen Dokumenten eindrucksvoll den Weg der Reformation, der Vorreformation sowie die Zeit danach beleuchtet und damit ein spannendes Abbild in die Moderne projiziert. Daneben zeichnet Huett­ner den Besuchern der Ausstellung ein Bild aus jenen Tagen, die wie eine Zeitwende auf die Menschen wirkten.

Auf die damals vollzogene geistige wie geistliche Erneuerung verwies Huettner auch bei der Vernissage zur Ausstellung, die am Sonntag viele Menschen ins evangelische Gemeindehaus lockte. Die sehenswerte Ausstellung besticht mit einer Auswahl an theologischen Schriften und alten Kirchenbüchern, aus denen die Kirchenvisitationen in Grenzach hervorgehen. Gezeigt werden zudem Dokumente über den ersten Pfarrer in Grenzach. Alte Überlieferungen von den Bauernkriegen in jener Zeit zählen darüber hinaus zu den eindrucksvollen Überlieferungen, sowie eine originalgetreue Gutenberg-Presse, die ein Basler Museum für die Ausstellung zur Verfügung gestellt hat.

Als besonderes Schmankerl für das Publikum hält die Ausstellung eine Tür parat, wo in Anlehnung an Luthers Thesenanschläge an der Schlosskirche zu Wittenberg die Besucher heute Kritik, Wünsche und andere sie bewegende Dinge mit einem Hammerschlag anbringen können. Abgerundet werden die Exponate mit bäuerlichen Geräten aus der Zeit vor 500 Jahren.

Musikalisch untermalt wurde die Vernissage zur Ausstellung von Paul Kieffer, der mit Weisen aus den Jahren 1520 bis 1530 begeisterte.