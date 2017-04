Grenzach-Wyhlen Bummeln, feiern und köstlich speisen

Die Kette an Festen und Veranstaltungen in der Doppelgemeinde wird um eine Perle reicher. Am Pfingstwochenende, 3. und 4. Juni, findet mitten in Grenzach das erste „Gourmet-Foodtruck-Festival“ statt. Veranstalter ist die Gumbe-Dabbi-Clique.

Grenzach-Wyhlen. Seit das Schlossgassfest vor etlichen Jahren „eingegangen“ ist, gibt es in Grenzach – einmal abgesehen vom Johannimarkt – kein Straßen- oder Dorffest im klassischen Sinne mehr. Mit ihrem „Gourmet-Foodtruck-Festival“ wollen die „Gumbe-Dabbi“ hier gegensteuern und jedes Jahr um die Pfingstzeit ein neues Fest etablieren. Und dies durchaus bewusst im Ortsteil Grenzach, wie Cliquenchef Michael Nutzinger im Gespräch mit unserer Zeitung verrät. „Denn seither beschränkt sich das Festgeschehen ja fast komplett auf Wyhlen“, sagt er.

Das Festival

Zwar wird die Premiere am Pfingstwochenende, 3. und 4. Juni, ein „Versuchsballon“, doch sind Nutzinger und seine Mitstreiter überzeugt, mit dem ersten Grenzacher „Gourmet-Foodtruck-Festival“ einen Knüller zu landen.

Das Konzept

Das „Dorffest auf hohem Niveau“ (Nutzinger) mit geplanten zwölf Foodtrucks soll sich auf drei miteinander verbundenen Plätzen abspielen: auf dem Hof der Bärenfelsschule, dann beim „Neubau“ sowie auf der kompletten Neuen Mitte. Dort werden auch zwei Festzelte aufgebaut. Ein „Kinderland“ mit Hüpfburg, Dosenwerfen, Torwandschießen und ähnlichem wird ebenfalls eingerichtet. Für die „Großen“ gibt es – neben den Foodtrucks – mehrere von der Clique betriebene Getränkestände, (Kaffee-)Bars und Bierbrunnen. Neben klassischen Bierzeltgarnituren sollen sogar Strandstühle paratstehen.

An den Trucks wird die ganze Palette internationaler Speisen angeboten werden. „Von Pasta über Waffeln hin zu Pulled Pork und Knödeln – und keiner macht dasselbe wie der andere“, kündigt Nutzinger an. „Stinknormales Essen“ werde es nicht geben, verspricht er.

Kommt das Konzept an, soll das „Gourmet-Foodtruck-Festival“ im kommenden Jahr sogar noch wachsen. „Auf jeden Fall machen wir etwas vollkommen Neues. Etwas, das es in Grenzach-Wyhlen bisher noch nicht gegeben hat“, ist Nutzinger überzeugt.

Der Hintergrund

Entstanden sei die Idee „aus einer geselligen Runde heraus“, erzählt der 37-Jährige. Ein Mitglied der Clique besitze selbst einen Foodtruck. „Und dann kam eins zum anderen“, sagt der begeisterte Fasnächtler. Mittlerweile habe sich das geplante Festival in der Foodtruck-Szene derart herumgesprochen, „dass sie uns die Bude einrennen. Aber wir belassen es bei zwölf Stück und müssen weitere ablehnen“, hält der gebürtige Grenzacher fest.

Die „Gumbe Dabbi“ erhoffen sich ein „Fest der Gemütlichkeit“ mit viel Platz zum Bummeln, Ausprobieren und „Abhocken“. Die Clique selbst wird komplett im Einsatz sein, da sie ja alle Getränkestände selbst bewirtschaftet. Ein achtköpfiges Orgateam kümmert sich um Werbung, Sponsorenakquise und anderes. Die Gemeinde komme den „Gumbe-Dabbi“ sehr entgegen, freut sich Michael Nutzinger.

Das Gewinnspiel

Die „Gumbe-Dabbi“ starten ab Mai auf Facebook ein Gewinnspiel, bei dem man Essensgutscheine für das „Gourmet-Foodtruck-Festival“ gewinnen kann.

Das erste „Gourmet-Foodtruck-Festival“ zwischen Bärenfelsschule und Neuer Mitte Grenzach findet am Wochenende, 3. und 4. Juni, statt. Geöffnet ist am Samstag von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.