In diesen Tagen herrscht Bauruhe an der Umgehungsstraße im Bereich des Bahnübergangs am Hörnle. Dafür ging es in den vergangenen Wochen beim Aushub der Bundesstraße 34 zügig voran.

Grenzach-Wyhlen. Das angrenzende Firmengebäude ist von der Straße her nicht mehr betretbar, weil schon dort nunmehr die Sohle erheblich unter dem einstigen Niveau des Gehweges liegt. Bis zu etwa drei Meter sind von der südlichen Fahrbahnseite der B 34 bereits abgetragen. Die gesamte Absenkung ist insgesamt rund 300 Meter lang.

Im leichten Gefälle wird die künftige Fahrbahn hinunterführen an den tiefsten Punkt, an dem die neue Straße von der Eisenbahnbrücke her zur Anbindung auf die bestehende B 34 trifft, anschließend steigt die Fahrbahn wieder auf das vorhandene Niveau an.

Auf der verbliebenen nördlichen Straßenhälfte vorbeifahrende Autofahrer sehen nicht viel von der Absenkung, die Fahrer höherer Autos können dies besser beobachten. In wenigen Wochen wird die abgesenkte Fahrbahnhälfte befestigt und ausgebaut.

Etwa bis Februar soll eine Straßendecke aufgebracht sein, um den Verkehrsstrom in Richtung Ortsmitte umzulenken. Dann beginnt der Aushub der jetzt noch oben verlaufenden Straßenhälfte. Allerdings wird von dort aus der Abtransport der Erdmassen etwas aufwendiger, weil kein direkter Anschluss an den südlichen Straßenteil besteht und der fließende Verkehr damit möglichst wenig belastet werden soll. Ein großer Teil der Aushubmassen wird zur Verfüllung des neuen Straßenverlaufes südlich der Bahngleise verwendet. Dort wird in diesen Wochen der Boden verfestigt. Zu Beginn des neuen Jahres sollen Betonpfähle zur Stabilisierung in den Boden eingebracht werden, anschließend erfolgt die Dammschüttung bis auf die Höhe des Bahnüberganges.

Bisher wurde der Mutterboden abgefahren und das notwendige Areal planiert. Dabei entstand auch ein Anschlussstück, das über die künftige Abzweigung zur Bahnbrücke hinausreicht. Dies ist notwendig, weil bereits jetzt die Abwasserleitungen von der höher gelegenen Fahrbahn nördlich der Gleise in den Boden verlegt werden müssen.

Die gesamte Ableitung von Regenwasser erfolgt von der abgesenkten Fahrbahn durch die Brücke. Außerdem ist der Bau des Anschlusses in Richtung Industriekomplex bereits jetzt notwendig, damit beim Weiterbau der Umgehungsstraße die dann befahrene Abzweigung durch die Brücke nicht von den weiteren Bauarbeiten beeinträchtigt wird.

Auf der momentan eingeengten Fahrbahn der B 34 in Richtung der Grenzacher Ortsmitte sowie auf der Umleitung in Richtung Basel über den Hornrain gibt es keine schwerwiegenden Probleme. Auto- und Radfahrer kommen bei entsprechender Rücksichtnahme gut aneinander vorbei.