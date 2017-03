Zahlreiche Konzerte wie das Klosterhofsingen, an dem besonders die „Spinnstuben-Lieder“ in guter Erinnerung bleiben, aber auch Auftritte beim Altennachmittag und beim Jahreskonzert mit der Singgemeinschaft prägten die Aktivitäten des Frauenchores Grenzach-Wyhlen im zurückliegenden Jahr.

Grenzach-Wyhlen (mv). Dennoch war im Jahresbericht eher von einem ruhigen Jahr die Rede, in dem der 33 Aktive zählende Frauenchor sein neues Probelokal in der Hebelschule bezogen hat.

Kassenbericht

Zum Leidwesen von Kassierer Eberhard Oberfell ist der „SlowUp“ im vergangenen Jahr aufgrund des Wetters nahezu ins Wasser gefallen. Dies habe sich auf die Vereinsfinanzen entsprechend negativ ausgewirkt, bilanzierte Oberfell.

Musikalische Arbeit

Eine positive Bilanz der musikalischen Arbeit zog der musikalische Leiter des Chores, Ludwig Streit. Er sagte augenzwinkernd, dass er eigentlich gar nichts zu berichten habe. Allerdings will er gemeinsam mit den Sängerinnen überlegen, mit welchem Repertoire der Chor im Oktober an einem Kaffeenachmittag aufwarten könnte. Der Termin dafür steht zwar noch nicht definitiv fest, doch rief Streit die Chormitglieder auf, regelmäßig an den dafür notwendigen Proben teilzunehmen.

Programm 2017

Im laufenden Jahr wird sich der Frauenchor wie gewohnt am Klosterhofsingen beteiligen. Auch gestaltet er im April den Grenzacher Altennachmittag mit. Der geplante musikalische Kaffeenachmittag und das gemeinsame Jahreskonzert mit der Singgemeinschaft sollen darüber hinaus auch in diesem Jahr die musikalische Arbeit des Chores prägen.

Dankesworte

Voll des Lobes über die geleistete Arbeit zeigte sich Bürgermeister Tobias Benz. Er versprach unter anderem nicht nur die weitere Vereinsförderung, sondern auch die Unterstützung bei der Anschaffung einer Ruhebank am Fahrstuhl der Hebelschule. Eine solche ist ein ausdrücklicher Wunsch des Frauenchores und des Gesangvereins „Frohsinn“ Wyhlen.

Ehrungen

Vorsitzende Marlies Metke wurde für ihre 25-jährige Treue als aktive Sängerin mit der silbernen Vereinsehrennadel und einem Präsent ausgezeichnet. Die Ehrung nahm die zweite Vorsitzende, Helga Zimmermann, vor.

Für nur eine Fehlprobe wurden Marlies Metke und Friedlinde Teschner mit einem Präsent ausgezeichnet. Inge Kessner wurde zur zweiten Notenwartin ernannt.