Grenzach-Wyhlen Chorgesang verzaubert die Gäste

Geboren wurde die Idee von Gesangverein Frohsinn Wyhlen aus dem Wunsch, den betagten Einwohnern im Seniorenheim Himmelspforte einen unterhaltsamen Nachmittag mit Chorgesang zu bieten. Das war 1997. Mittlerweile ist unter dem schönen Namen „Klosterhofsingen“ fast ein kleines Chorfestival geworden.

Von Manfred Herbertz

Grenzach-Wyhlen. Zu diesen Stunden mit Chorgesang pilgern regelmäßig neben den Bewohner des Seniorenheims auch viele Einwohner hinauf in den schönen Hof des Kloster Himmelspforte. Auch am Samstagnachmittag bei herrlichem Sommerwetter waren wieder sehr viele Gäste gekommen, um sich zum einem unterhalten zu lassen, zum anderen ihre Verbundenheit mit der Himmelspforte zum Ausdruck zu bringen.

Inzwischen hat sich der Gesangverein Wyhlen mit den Männerchor Grenzach zur Singgemeinschaft Grenzach-Wyhlen zusammengeschlossen. Und das Klosterhofsingen wird von wechselndes Gastchören und Musikgruppen mitgetragen.

Schon seit vielen Jahren ist als feste Größe der Frauenchor Grenzach-Wyhlen dabei und am Samstag zum runden Geburtstag des Klosterhofsingens bereicherten der Gesangverein Eichen unter Leitung von Dieter Waibel, sowie Saxofon- und ein Klarinettenensemble, jeweils unter Leitung von Viktor Severjanovas das Programm, in dessen Rahmen der langjährige Chorleiter der Singgemeinschaft, Martin Grzelak, verabschiedet wurde.

Bernd Mattes, Geschäftsführer des Seniorenheims Himmelspforte bedankte sich in einer kurzen Ansprache bei den Akteuren für diesen Nachmittag. Aus kleinen Anfängen vor 20 Jahren habe sich das Klosterhofsingen zu einer tollen und viel beachteten Veranstaltung entwickelt. Mattes lobte das ehrenamtliche Engagement aller Helferinnen und Helfer, was in heutiger Zeit nicht selbstverständlich sei. Für sich sehe er sein Ehrenamt in der Himmelspforte darin, dass er einen Teil dessen, was er von seinen Eltern und Großeltern empfangen habe, hier an betagte Menschen zurückgeben könne.

Ulrike Ebi-Kuhn überbracht als Bürgermeisterstellvertreterin die Grüße der Gemeinde und des Rates.

Ein bunter Melodienreigen wurde von den Akteuren dargeboten. Die Singgemeinschaft, noch unter Leitung von Martin Grzelak, sang unter anderen von „Zauber der Musik“ (Manfred Bühler) und der „Wahren Liebe“ (Leos Janácék) der Frauenchor unter Leitung von Marlies Metke kam der „Einladung zum Gesange“ (Franz Abt) und gefiel mit bekannten „Küchenliedern zum Mitsingen. Das Saxofonensemble bracht Stück aus Peter Pan und dem „Jungle Book“ zu Gehör.

Der Gesangverein Eiche brachte zunächst klassische Lieder von Brahms Mendelssohn-Bartholdy und Orff dar, um im zweiten Teil mit modernem Liedgut, darunter „The Lion sleeps tonight“ zu begeistern.

Das Klarinettenensemble spielte flotten Dixieland und Klezmer und mit einem weiteren Block von vier Liedern, diesmal dirigiert vom neuen Chorleiter Krastin Nastev, beendete die Singgemeinschaft unter anderem mit „Dankeschön und auf Wiederseh’n“ (Gus Anton) einen wundervollen musikalischen Nachmittag, der mit viel Beifall bedacht wurde.