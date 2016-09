Grenzach-Wyhlen (mv). Der Wilde Westen, die Geschichten und Legenden von Cowboys und Indianern begeistern noch heute Jung und Alt gleichermaßen. Wenn dann auch noch ein Kinderferienprogramm das Thema wie in diesem Jahr aufgreift, dann ist die Freude umso größer.

Das Thema „Wilder Westen“ beschäftigte die Kinder in dieser Woche gleich mehrere Tage lang unter der Leitung von Cornelia Dürdoth und Roland Stabbauer vom Förderverein Kinder, Jugend und Kultur. Und während am Montag noch das gemeinsame Kennenlernen der 30 Mädchen und Jungen im Vordergrund stand, standen am Dienstag ein Badeplausch im Freibad und ein gemeinsamer Bastelnachmittag auf dem Programm.

Gebastelt wurde alles was einen echten Indianer oder einen echten Cowboy ausmachte, so auch am Mittwoch als im Hof der Markgrafenturnhalle in Grenzach kunstvolle Traumfänger gemeinsam gefertigt wurden. Ein kleiner Junge erklärte auskunftsbereit, dass in den Traumfängern ganz nach Indianermanier böse Träume hängen bleiben würden, schöne Träume würden jedoch durchgelassen und dürften in Erinnerung verhaftet bleiben. Höhepunkt war am Mittwochmorgen indes ein gemeinsames Schürfen nach Gold im unteren Ruschbachtal, wo die Kinder jede Menge Nuggets fanden, die sogleich in kleinen Goldsäckchen verpackt wurden.

Am Donnerstag durften die kleinen Indianerinnen und Indianer einen Bauernhof in Maulburg besichtigen, wo die Kinder ein Hauch von einer Wildwest-Ranch umgab und die Kids voll auf ihre Kosten kamen. Und am heutigen Freitag wird die Woche auf dem Turnplatz der Markgrafensporthalle mit Indianer-Wettkämpfen und Grillen abgeschlossen.