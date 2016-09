Das Bouldern ist in der Doppelgemeinde angekommen. Groß war das Interesse am Samstag anlässlich der Eröffnung der neuen Boulderhalle im Gewerbegebiet Fallberg.

Grenzach-Wyhlen. Bürgermeisterstellvertreterin Ulrike Ebi-Kuhn überbrachte den Betreibern der Halle, Markus Matt und Arne Sauer, die Wünsche der Gemeinde und gratulierte zur Eröffnung. Eigentlich hatten die beiden Freiburger geplant, in der Breisgaumetropole eine Boulderhalle zu errichten. „Dort ist uns aber jemand zuvorgekommen“, dann wurde man in Grenzach-Wyhlen fündig: Im Gewerbegebiet Fallberg konnte eine 1200 Quadratmeter großen Halle angemietet werden, in der das Projekt „Löbloc“ realisiert wurde.

Am Samstag wurde mit einem Tag der offenen Tür die Eröffnung gefeiert. Gemeinsam mit der Bürgermeisterstellvertreterin durchschnitten Sauer und Matt das Band und gaben den Zutritt zur Halle frei. Zahlreiche Besucher machten sich ein Bild und manche wagten gleich eine Kletterpartie.

Viel Schweiß und 750 000 Euro haben die beiden Freiburger investiert, um dem Traum vom Bouldern in der Doppelgemeinde zu realisieren. In der einstigen Montagehalle ist eine bunte, vielfältige Kletterlandschaft entstanden. Farbige Griffe an hellgrauen Wänden – die teils in abenteuerlichen Winkeln stehen, bieten alles, was das Boulderherz sich vorstellen kann. Eine 40 Zentimeter dicke Weichbodenmatte sorgt dafür, dass mögliche Stürze folgenlos bleiben.

Sauer und Matt bezeichnen das Bouldern auch als „Fitnessstudio der Zukunft“, denn es werde der ganze Körper trainiert, und es braucht zudem eine Menge Köpfchen, wenn man den optimalen Weg nach oben finden will.

Für alle Altersklassen

Zudem sei dieser Sport für alle Altersklassen geeignet, weiß Sauer: „Jeder, der laufen kann, kann bouldern.“

Neben der Kletterhalle gibt es ein Bistro und einen Kletter- und Spielbereich eigens für Kinder. Für die Besucher wurde am Samstag viel geboten: Neben dem Klettern zeichnete der Cartoonist Hans Eberhard Köpf Comics von den Gästen, und er sagte, „beim Klettern geht es nicht so sehr darum, leicht zu sein, sondern sich leicht zu fühlen“. „Bouldern“ kommt vom englischen Wort Boulder („Felsblock“) und steht für Klettern ohne Sicherung, bei maximal 4,50 Meter Höhe ist Schluss. Seit zehn Jahren erfreut sich diese Sportart großer Beliebtheit. „Erfunden“ wurde diese in den 1890er Jahren in Frankreich. In Fontainebleau übten Alpinisten an relativ niedrigen Sandsteinblöcken das Klettern. Und wie so vieles, kam auch dieser Sport über die USA wieder nach Europa zurück.