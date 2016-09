Grenzach-Wyhlen (mh). Walti Huber ist ein musikalisches Urgestein. Seit Jahrzehnten hat sich der Musiker einen Namen mit seiner Folkmusik, vieles im Stil von Crosby, Stills, Nash & Young, die Walti als seine Vorbilder bezeichnet, einen Namen in der Region gemacht. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass das Konzert im Museum Römervilla am Sonntagvormittag mit Besuchern sehr gut besetzt war. Diese waren gekommen, um Walti Huber mit seiner Formation, in der auch Céline Huber mitsingt, zu hören. Von 2011 bis 2015 war sie Frontsängerin bei der Coverband „7 Sins“ und hat am deutschen Vorentscheid zum Eurovision-Song-Contest 2012 „Unser Star für Baku“ teilgenommen.

Es war ein kulturelles Schmankerl an diesem schönen Vormittag was die Gäste in der Römervilla geboten bekamen, denn neben dem musikalischen Genuss gab es auch noch die Eröffnung einer Kunstausstellung mit Werken der Malerin Antonie Josefa Latscha und mit Objekten von Walti Huber (wir berichten noch).

Helmut Bauckner vom Verein für Heimatgeschichte freute sich in seiner Begrüßung über ein volles Haus.

„Jetsam.5“, eine Erneuerung von „Jetsam.4“, wie Walti Huber sagte, wartete in der Römervilla auch mit einer Premiere auf: Drei Generationen standen auf der Bühne – Walti Huber mit Ehefrau Moni, Tochter Céline und Enkelin Noemi Bernstein traten gemeinsam auf. Ergänzt wurde die Formation durch Christine Stolzenburg und dem Bassisten Johannes Ober.

Auf den Pianisten musste die Gruppe leider verzichten, dennoch wurde die Matinee durch die schönen, eingängigen Songs mit wundervollen Melodien zu einem Erlebnis für die Zuhörer, die sich am Ende mit reichlich Applaus für eine tolle Performance bedankten. Mit sanften und doch prägnanten und ausdrucksstarken Stimmen verliehen die vier Sängerinnen den Melodien eine warme und berührende Strahlkraft.

Erinnerungen an Crosby, Stills, Nash & Young werden wach, wenn Walti Huber mit seinem lässigen aber dennoch ausgefeilten Gitarrenspiel seine Zuhörer fasziniert. Folk-Rock mit akustischer Gitarre war angesagt; vor allem waren es an diesem Vormittag irische Volksweisen, die Jetsam.5 auf eine besondere Art darboten. Vor allem in den A-Cappella-Stücken kamen die Stimmen der Frauen in ihrer Harmonie sehr schön zum Tragen. Céline gefiel mit einigen Soli, und zum Schluss gab es einen kraftvollen fröhlichen „Crazy Dance“.

Das Konzert kam kunstvoll harmonisch, zugleich auch virtuos und bestechend einfach herüber. Die Folkrockballaden begeisterten die älteren wie jüngeren Zuhörer gleichermaßen.