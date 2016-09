Grenzach-Wyhlen (mv). Wenn eine Behörde etwas verfügt der einen Umstand betrifft, der zuvor als gefährlich für die Allgemeinheit eingestuft wurde, dann kann plötzlich alles sehr schnell gehen und eine etwaige Gefahrenquelle wird in Windeseile beseitigt. Ein solcher Sachverhalt lag zweifelsohne am Wyhlener Schacht vor, wo bis vor einigen Tagen der Frachter Lorin der Künstlerin Anmari Metsa Yabi Wili vor Anker lag (wir berichteten mehrfach). Die zuständigen Ämter und Behörden auf den Plan rief die Tatsache, dass die Anlegestelle am Schacht wasserrechtlich nicht genehmigt ist. Die Gemeinde Grenzach-Wyhlen hatte die Bewilligung auslaufen lassen, weil man offenbar davon ausging, dass der ehemalige Fähranleger nicht mehr benötigt würde. Nach Angaben von Bürgermeister Tobias Benz hätte die Anlage jedoch bereits im Jahr 2007 zurückgebaut werden müssen. Geschehen ist seither jedoch nichts, vielmehr gingen von dort immer wieder Rheinschwimmer ins Wasser und auch das begleitende DLRG-Boot machte dort fest, um zum Beispiel beim DLRG-Rheinschwimmen die Sicherheit der Teilnehmer zu garantieren. Über viele Jahre hinweg ragten außerdem stählerne Stäbe direkt an der Anlegestelle einige Zentimeter aus dem Wasser heraus und gefährdeten die Rheinschwimmer oder die Nutzer des ehemaligen Fähranlegers am Rhein, wo in regelmäßigen Abständen auch zünftige Partys gefeiert wurden. In all den Jahren traten die Behörden jedoch nicht in Aktion, so dass erst das Auftauchen des Frachters einer Künstlerin den „Stein ins Rollen“ brachte. Fakt ist, die stählernen Träger des ehemaligen Fähranlegers wurden am Freitagmorgen abgebaut, wozu eigens eine Spezialfirma mit einer Tauchergruppe engagiert werden musste. Die Taucher waren für die Schweißarbeiten oberhalb und unterhalb der Wasseroberfläche zuständig. Für den Abtransport sorgte eine Firma aus Herten, die vom weiter oben gelegenen Weg mit einem Spezialkran die schweren Eisenträger über das unwegsame Gelände hievte. Bereits vor einigen Tagen hatte Bürgermeister Benz darauf hingewiesen, dass auch das Regierungspräsidium die Gemeinde aufgefordert hatte, entweder eine neue Genehmigung für die Anlegestelle zu beantragen oder die Anlegestelle zurückzubauen. Da die Gemeinde eine solche Anlegestelle jedoch nicht mehr betreiben will, wurde diese am frühen Freitagmorgen jetzt endgültig abgebaut.