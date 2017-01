Der Bau der geplanten Mensa für die Bärenfelsschule kann beginnen. Das zu überbauende Gelände zwischen Pavillon I und II ist abgesperrt und vorbereitet. Der Bagger steht bereits vor Ort.

Grenzach-Wyhlen. Der Zeitplan ist äußerst ambitioniert: Die Mensa soll innerhalb nur weniger Monate hochgezogen werden und bereits Mitte September – also zu Beginn des neuen Schuljahres – ihren Betrieb aufnehmen. Aufgrund des Dauerfrostes ruhen die Vorbereitungsarbeiten für Bau allerdings derzeit. Die Gemeinde hält dennoch am geplanten Eröffnungstermin fest, eine baldige Wetterbesserung vorausgesetzt.

Eröffnung Mitte September

Die Errichtung der Mensa geht einher mit der Einführung des Ganztagsschulbetriebes in Wahlform an der Bärenfelsschule. Rund 250 Kinder besuchen derzeit die Grundschule. Mehr als die Hälfte – so belegt eine Bedarfsumfrage – wird künftig über Mittag in der Schule sein und dort auch essen. Also muss es schnell gehen mit der Mensa. „Mitte September zu eröffnen ist ein sehr sportliches Ziel, aber daran halten wir jetzt noch fest“, sagte Architekt Harry Vogt am Dienstagabend im Gemeinderat.

Teil des Bildungscampus

Das Gebäude wird zwischen den Pavillons I und II errichtet. In letzterem ist vorübergehend – voraussichtlich bis Frühjahr 2019 – noch der Kindergarten „Löwenzahn“ untergebracht. Die Gemeinde plant jedoch den Bau eines weiteren Kindergartens am Rand der „Neuen Mitte“, der baulich an den Pavillon II andocken soll. Die Mensa wird somit Teil des dort entstehenden Bildungscampus, der der Gemeinde vorschwebt. Daher soll die Mensa Kapazitäten zur Versorgung der Kinder aus mehreren Einrichtungen aufweisen. Laut Bürgermeister Tobias Benz ist die Mensa „ein Puzzleteil".

Um die bauliche Verbindung herzustellen, wird die Außenwand eines Klassenzimmers von Pavillon II zum Mensagebäude geöffnet. Von dort aus wird man sie künftig betreten. Wichtig ist Architekt Vogt, dass „kein großer Wartesaal geschaffen“ wird, sondern „zonierte Bereiche“ entstehen. Überdies soll die Mensa auch multifunktional nutzbar werden.

Gebäudeausstattung

Harry Vogt ging des Weiteren auf die Ausstattung und Gestaltung des Baus ein. Um den Lärmpegel niedrig zu halten, wird eine schallschluckende Gipskarton-Lochdecke eingebaut. Die Böden sollen belastbar und pflegeleicht sein. Zum Einsatz kommen Vinyl im Speisebereich und Fliesen. Ins Auge sticht dabei die Farbgebung: Es dominieren orange, gelb und rot.

„Grüne Wände“

Akzente setzen sollen im Flur ferner sogenannte Grüne Wände, das sind automatisch bewässerte und gedüngte Wände aus Pflanzen. Ein Gestaltungselement, das im Gemeinderat durchaus für geteilte Meinungen sorgte. Jutta van Dick (FW) etwa fand derlei Wände zwar „grundsätzlich toll“, warf aber die Frage nach den Folgekosten auf. Schließlich könnten Kinder geneigt sein, dort beispielsweise Blätter „abzurupfen“. Auch stelle sich die Frage nach der Wartung. Diese ist nach Angaben von Harry Vogt aber „von jedem eingewiesenen Mitarbeiter problemlos machbar“. Der Einbau der Grünen Wände ist laut Bürgermeister Tobias Benz zudem mit allen Beteiligten abgeklärt worden.

Auch Annette Grether äußerte Bedenken gegen den Einbau Grüner Wände ( u Spruch des Tages). Allerdings hatte der Gemeinderat die dazu nötigen Arbeiten in seiner Sitzung vom 20. Dezember einstimmig vergeben. Nur halblaut waren daher am Dienstagabend im Ratsrund aus mehreren Mündern Bemerkungen vernehmbar, dass manch Ratsmitglied offenbar gar nicht gewusst haben könnte, worüber man da eigentlich abgestimmt habe.

Die Kosten

Die Gemeinde Grenzach-Wyhlen investiert für den Bau der Mensa insgesamt 2,93 Millionen Euro. Anfangs war man von 2,6 Millionen Euro ausgegangen, nachdem aber 80 Prozent der Gewerke vergeben sind, zeichnet sich ab, dass die Kostenschätzung um rund elf Prozent überschritten wird. In der Gesamtsumme enthalten sind die anteiligen Kosten für die Arbeiten bei den Schulpavillons. Das Mensagebäude samt Ausstattung selbst schlägt mit 2,34 Millionen Euro zu Buche.