Die Fasnachtskampagne 2017 der Narrenzunft Rolli-Dudel Wyhlen ist zu Ende. Mit der Verbrennung der fasnächtlichen Gestalt des Butzemummels am Dienstagabend wurde die fünfte Jahreszeit in Wyhlen zu Grabe getragen.

Grenzach-Wyhlen (mv). Die Wyhlener Narren hatten sich zuvor noch einmal formiert, um den Butzemummel bis zu dessen Verbrennung vor der Sparkasse in Wyhlen wehklagend durch das Dorf zu tragen. Angeführt wurde der kleine Trauerzug von den „Rolli Dudel Schränzern“, die mit der immer wiederkehrenden Filmmusik aus dem Film „Der Pate“ für die entsprechende Theatralik sorgten.

In seiner „Trauerrede“ erinnerte Narrenmeister Ralf Gentner an eine vollauf gelungene Fasnachtskampagne, die keine Höhepunkte vermissen ließ. Dankesworte richtete er an alle Wyhlener Narren für deren Engagement zugunsten der Fasnacht 2017. Dieses habe dazu geführt, dass sowohl die Hallen-als auch die Straßenfasnacht zu einem besonderen Erlebnis geworden sei.

Dankesworte richtete er auch an die Ruschbach-Dämonen. Sie hatten den Butzemummel bereits vor zwei Jahren zum Leben erweckt. Da dieser jedoch im vergangenen Jahr aufgrund eines Unwetters nicht verbrannt werden konnte, beschied ihm der Wyhlener Narrenmeister ein außergewöhnlich langes Leben.

Als der Butzemummel jedoch in der Nacht vor Aschermittwoch sein Leben in den Flammen aushauchte, weinten die Narren, während einige bereits frohlockten. Sie riefen der Trauergemeinde zu „Hört, hört! Es goht scho wider degege.“ Als dann noch Mitglieder der Ruschbach-Dämonen und auch der Narrenzunft Feuerwerkskörper neben der erlöschenden Glut des Butzemummels entzündeten, spätestens dann wussten auch die trauernden Narren, dass die aufsteigenden Raketen bereits der Fasnachtskampagne 2018 galten. Auf die neue Kampagne freuen sich nun alle und man darf gespannt sein, welche Höhepunkte sich die Narren wieder ausdenken werden.