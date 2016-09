Grenzach-Wyhlen (alg). Die Mitgliederversammlung der Baugenossenschaft Wyhlen findet am Dienstag, 20. September, ab 19 Uhr in der Aula der Lindenschule statt. Bei dieser können die Mitglieder über die Verwendung des wiederum beachtlichen Jahresüberschusses in Höhe von 151 000 Euro beschließen. Nach dem Vorschlag des Vorstandes sowie des Aufsichtsrates soll von diesem eine vierprozentige Dividende an die derzeit 490 Mitglieder ausgeschüttet werden, während der Rest den Ergebnisrücklagen zugeführt wird. Dies ergibt sich aus dem Geschäftsbericht, der in diesen Tagen den Mitgliedern zugeht.

Geschäftsführer Daniel Kuny, der seit inzwischen 18 Jahren die Baugenossenschaft Wyhlen leitet, blickt auch ohne Bautätigkeit der Genossenschaft auf ein arbeitsintensives Jahr zurück, in dem die Modernisierung und Erhaltung des 165 Einheiten und 76 Garagen umfassenden Wohnungsbestandes mit 187 000 Euro im Vordergrund stand. Hutmattenstraße 10/12 , Kirchstraße 74, sowie die Häuser Kirchstraße 74–80 waren die Objekte, die maßgebliche Verbesserungen im Treppenhaus, sowie auch in den Außenbereichen durch neue Abwasserleitungen erfuhren. Rund 10 000 Euro mussten im weiteren für den Hochwasserschutz in der Lindenstraße aufgewendetet werden.

Mit vier Millionen auf der Vermögensseite, 3,7 Millionen Schulden und einem Eigenkapital gleicher Höhe steht die Baugenossenschaft Wyhlen auf einer soliden Grundlage, was ihr auch vom Prüfungsauschuss des Verbands baden-württembergischer Wohnungs- und Immobilienunternehmen bestätigt wurde.