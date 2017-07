Grenzach-Wyhlen Die andere(n) Seite(n) des Altrheins: Heute Nachmittag Infospaziergang

Im Rahmen des Sommerprogramms der IBA (Internationale Bauausstellung Basel) unter der Überschrift „Das Rheinfestival“ lädt die Gemeinde Grenzach-Wyhlen gemeinsam mit dem Verein für Heimatgeschichte zu einem nachmittäglichen Spaziergang rund um den Altrhein in Wyhlen und Kaiseraugst ein. Auf die Teilnehmer wartet ein entspannter Nachmittag, angereichert mit spannender Geschichte, herrlicher Natur und einem kühlenden Rhein unter der Führung von Helmut Bauckner vom Geschichtsverein, der Wissenswertes zu berichten weiß. Die Teilnehmer treffen sich am heuteigen Samstag um 15 Uhr auf dem Parkplatz beim Kraftwerk Wyhlen. Vorbei an der römischen Straßenstation geht es entlang des Altrheins zum spätrömischen Brückenkastell und dann für zwei Franken mit der Fähre über den Rhein. Die interessanten Ausgrabungen in Kaiseraugst dürften vielen gar nicht bekannt sein, da man meist nach Augst geht. Zurück über das Kraftwerk geht es zum Parkplatz. Wer Lust hat, kann im Anschluss daran noch die Römervilla in Grenzach besuchen.

Am 12. August findet eine Fährifahrt ab der Anlegestelle Herten statt. Unter dem Motto „Eine Bootsfahrt, die ist lustig…“ unterwegs auf dem Rhein mit Musik, Wein und spannenden Geschichten lädt der Verein für Heimatgeschichte mit der Gemeindeverwaltung zu einem Plausch auf dem Fluss ein. Da der Platz auf der Fähre begrenzt ist, wird um Anmeldung bis zum 1. August unter presse@grenzach-wyhlen.de gebeten. Unkostenbeitrag: zehn Euro. Der Prospekt mit zahlreichen Veranstaltungen am Rhein liegt in den Rathäusern von Grenzach-Wyhlen aus. Foto: zVg