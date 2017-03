Grenzach-Wyhlen Die Arbeit ist noch lange nicht zu Ende

Nachrichten-Ticker

00:00 Niederlande wählen neues Parlament

Den Haag - Die Niederländer wählen heute ein neues Parlament. In Den Haag steht ein Regierungswechsel an. Der bisherigen großen Koalition aus Rechtsliberalen und Sozialdemokraten werden große Verluste vorhergesagt. Vor weiteren wegweisenden Wahlen in Frankreich und auch Deutschland schaut Europa vor allem auf das Abschneiden der Partei von Geert Wilders. Der Rechtspopulist hatte einen entschiedenen Wahlkampf gegen Islam, Migration und die EU geführt. Nach den letzten Umfragen hat die Partei für die Freiheit von Wilders deutlich an Zustimmung verloren.

23:58 SPD: Schulz rührt für Gabriel die Werbetrommel

Wolfenbüttel - Gabriel und Schulz im Doppelpack: Vier Tage vor dem Wechsel an der Parteispitze treten der scheidende SPD-Chef Sigmar Gabriel und Kanzlerkandidat Martin Schulz heute Abend gemeinsam im niedersächsischen Wolfenbüttel auf. Dort wählen die SPD-Delegierten aus dem Wahlkreis Salzgitter-Wolfenbüttel-Vorharz Gabriel zu ihrem Kandidaten für die Bundestagswahl. Ende Januar hatte Gabriel bekannt gegeben, dass er in der K-Frage und beim Parteivorsitz Schulz den Vortritt lässt. Am Sonntag wird der frühere EU-Parlamentspräsident auf einem Sonderparteitag an die SPD-Spitze gewählt.

23:26 Polit-Krimi in Brasilien: 83 Politiker unter Korruptionsverdacht

Brasília - Brasiliens Generalstaatsanwalt Rodrigo Janot hat beim Obersten Gerichtshof Strafermittlungen wegen Korruptionsverdacht gegen 83 Abgeordnete und Minister beantragt. Wie er mitteilte, seien die Anschuldigungen auf Basis der Aussagen von 77 früheren und aktuellen Managern des Baukonzerns Odebrecht entstanden. Über Namen und Details könne noch keine Auskunft gegeben werden. Es wird spekuliert, dass auch führende Regierungsmitglieder bis hin zu Staatspräsident Michel Temer involviert sein können.

23:12 Khedira und Juve im Viertelfinale - Leicester City ebenfalls weiter

Leicester - Der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin hat zum zehnten Mal das Viertelfinale in der Champions League erreicht. Das Team von Weltmeister Sami Khedira besiegte am Abendim Achtelfinal-Rückspiel den FC Porto mit 1:0. Das einzige Tor erzielte Paulo Dybala in der 42. Minute per Handelfmeter. Portos Maximiliano Pereira sah Rot. Das Hinspiel hatte Turin 2:0 gewonnen. Englands Meister Leicester City steht erstmals in der Runde der letzten Acht. Leicester geann mit 2:0 gegen den FC Sevilla und machte damit die 1:2-Hinspielniederlage wett.

22:09 Herman van Veen dichtet gegen Rechtspopulismus

Berlin - Der Künstler Herman van Veen hat zur Parlamentswahl in den Niederlanden seine Furcht vor dem Rechtspopulismus in ein Gedicht gefasst. "In den Niederlanden wird es nicht so laufen wie in den Vereinigten Staaten, denke ich als internationaler Zeitungsleser", schrieb der bekannte Liedermacher unter dem Titel "Eine Stimme" in einem Gastbeitrag für "Spiegel Online". "Wir haben keinen einzigen Politiker, der schneller als sein Schatten twittert." Weiter schrieb er: "Rechtspopulismus ist gefährlich, weil er Hass sät gegenüber Minderheiten." Die Niederländer wählen morgen ein neues Parlament.