Das Arbeitsgeschehen auf der Baustelle des Roche-Teils der ehemaligen Keßlergrube wird weiterhin von den Großlochbohrungen und vom Aufbau der Grundwasserreinigungsanlage in der Halle auf dem Schiffsanleger bestimmt. Grenzach-Wyhlen. Die Fundamente der Bodenplatte in der Halle auf dem Schiffsanleger werden in einem Teilbereich für die Unterbringung der definitiven Grundwasserreinigungsanlage ertüchtigt, teilt Roche in einer Pressemitteilung mit. Zeitgleich wird im Innern der Halle am Aufbau der Grundwasserreinigungsanlage gearbeitet, welche im ersten Quartal 2017 ihren Betrieb aufnehmen soll. Die auf dem Schiffsanleger im Freien positionierte provisorische Grundwasserreinigungsanlage werde inzwischen laufend optimiert, schreibt das Unternehmen. Im Rahmen der Austauschbohrungen wurde entlang der Grenze zum BASF-Perimeter damit begonnen, zwei Reihen Austauschbohrungen mit einer Dichtwandsuspension zu verfüllen. Während der Arbeiten wurde allerdings festgestellt, dass der Werkstoff als Füllmittel für die Austauschbohrungen aufgrund der Bodenbeschaffenheit nicht gut geeignet ist. Daher erfolgte eine Verfahrensumstellung, teilt Roche mit. Die Großlochbohrungen entlang der Grenze zum BASF-Teil der Grube werden nun mit zementarmem Beton verfüllt. Bei den bereits erstellten Bohrungen wurde die Dichtwandsuspension ebenso mit diesem Werkstoff ersetzt. Die Bodenaustauschbohrungen und die Erstellung der Bohrpfahlwand auf Perimeter 1 (Roche) wurden in den vergangenen Wochen weiter vorangetrieben. Damit zusammenhängend gehört der Betrieb der temporären Verladehalle und der Abluftreinigungsanlage zum Baustellenalltag. Verladehalle und Abluftreinigungsanlage sollen garantieren, dass beim Verladen des Bohrguts in die gasdichten und havariesicheren Spezialtransportcontainer keine Emissionen erfolgen, heißt es abschließend.