23:44 Niederlande untersagen Wahlauftritt von türkischem Minister

Den Haag - Die Niederlande haben einen Wahlkampfauftritt der türkischen Regierung in Rotterdam untersagt. Die Niederlande seien nicht der Ort für den Wahlkampf anderer Länder, erklärte Ministerpräsident Mark Rutte. Zuvor hatten die türkischen Behörden mitgeteilt, dass der türkische Außenminister Mevlut Cavusoglu am 11. März in Rotterdam eine Rede halten sollte. Die Veranstaltung war im Zusammenhang mit der Abstimmung in der Türkei über eine Verfassungsreform geplant.

23:05 Aktien New York Schluss: Dow fast unverändert

New York - Eine von der Notenbank-Vorsitzenden Janet Yellen angedeutete Leitzinsanhebung noch in diesem Monat hat den New Yorker Aktienmarkt nicht mehr überrascht. Der Dow Jones Industrial schloss mit plus 0,01 Prozent auf 21 005 Punkten. Der Wochengewinn beläuft sich auf 0,9 Prozent. Der Eurokurs zog nach der Yellen-Rede merklich an. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,0616 US-Dollar.