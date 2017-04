Grenzach-Wyhlen Die Bürger sollen mitreden

Mit einer öffentlichen Informationsveranstaltung startet die Gemeinde Grenzach-Wyhlen die zweite Phase des Beteiligungsprozesses zur Entwicklung eines integrativen Verkehrskonzeptes für die Kommune. Der Informationsabend findet am Donnerstag, 27. April, von 18 bis etwa 21 Uhr in der Hochrheinhalle in Wyhlen statt.

Grenzach-Wyhlen. Zu dieser Veranstaltung sind alle am Thema interessierten Bürger eingeladen. An diesem Abend werde zunächst über den aktuellen Stand der bisherigen Überlegungen und Planungen informiert, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde. Im Anschluss werden die von Bürgern vorgeschlagenen Ideen und Anmerkungen zu den vorgestellten Themen gesammelt. „Bereits an diesem Abend haben alle Bürger Grenzach-Wyhlens die Möglichkeit, erste Wünsche und Visionen in den Beteiligungsprozess einzubringen“, wird Piet Sellke, einer der Moderatoren des Verfahrens, in der Mitteilung zitiert.

Das integrative Verkehrskonzept betrifft die ganze Gemeinde Grenzach-Wyhlen. Die Gemeindeverwaltung will damit mit Experten und Bürgern einen Sachstand erarbeiten, der alle relevanten Erkenntnisse berücksichtigt. Die Bürger sollen ihre Wünsche, Interessen und Ideen nicht nur äußern, sondern auch in einer Planungswerkstatt mit den Experten diskutieren und gemeinsam eine Empfehlung an den Gemeinderat erarbeiten. „Es ist mir ein besonderes Anliegen, dass das zu erarbeitende Verkehrs- und Mobilitätskonzept von allen Bürgern mitgetragen wird“, sagt Bürgermeister Tobias Benz.

Der Beteiligungsprozess hat am 2. Februar mit der ersten Sitzung des Runden Tisches begonnen. Dort wurden Ideen von verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen sowie Vertretern des Gemeinderates gesammelt, die bei der kommenden Bürgerinformation vorgestellt und diskutiert werden. Der Runde Tisch wird sich zum zweiten Mal am 29. Mai treffen, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Zwei Planungswerkstätten

Die Bürgerinformationsveranstaltung am 27. April sowie der erste Runde Tisch dienen zur Vorbereitung zweier umfassender Planungswerkstätten, die ganztägig vor und nach der Sommerpause stattfinden werden. Dort sollen von den Bürgern abschließende Empfehlungen zum Verkehrskonzept erarbeitet werden. Diese werden im Anschluss dem Gemeinderat übergeben, heißt es weiter.

Eigene Internetseite

Die Durchführung des Beteiligungsprozesses wird von den Büros Roland Fritz (adribo, Frankfurt), Piet Sellke (adribo, Stuttgart) und Gisela Wachinger (pro re – Mediation und Partizipation, Stuttgart) übernommen. Zur Information der Öffentlichkeit wurde von den Moderatoren eine Webseite erstellt, die unter www.beteiligungsprozess-gw.de zu erreichen ist. Hier werden Ankündigungen über das laufende Verfahren sowie Protokolle der Sitzungen und Arbeitsmaterialien kontinuierlich eingestellt.

Bürger, die an der Informationsveranstaltung teilnehmen wollen, werden gebeten, sich bis zum 17. April beim Hauptamt der Gemeinde Grenzach-Wyhlen, E-Mail: hauptamt@grenzach-wyhlen.de oder Tel. 07624/ 32 350, anzumelden.