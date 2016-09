Grenzach-Wyhlen (mv). Entgegen anderslautenden Gerüchten werden die Metzgete der Nasenrümpfer-Hexen, das Erdbeer- und Spargelfest der Dunnerloch-Zotteli-Clique Wyhlen sowie das Oktoberfest der Waggis-Clique Grenzach auch künftig auf dem Turnplatz in Wyhlen stattfinden können. Entsprechende Planungen und Gespräche werden mit dem Turnerbund Wyhlen, der Gemeindeverwaltung und den anderen betroffenen Vereinen bereits geführt. Die Gerüchte keimten auf, weil der Turnerbund Wyhlen seit langem einen Neubau oder einen Umbau der Baulichkeiten auf dem Turnplatz plant. Nach neuesten Planungen soll nun so gebaut und saniert werden, dass die Festivitäten der betroffenen Vereine auch künftig in der Halle auf dem Turnplatz stattfinden können. Mit der 26. Metzgete der Nasenrümpfer-Hexen-Clique Wyhlen erlebt die Doppelgemeinde am Wochenende, 24. und 25. September, eines ihrer schönsten Feste im Jahreskalender, ein Fest, das vor allem wegen der Gaumenfreuden weithin bekannt und beliebt ist. Die Festküche öffnet ihre Pforten am Samstag, 24. September um 17 Uhr, am darauffolgenden Sonntag startet der Festbetrieb um 11 Uhr. Ort des Geschehens ist die Halle des Turnerbundes Wyhlen auf dem Turnplatz in Wyhlen. Die Gäste der Nasenrümpfer-Hexen-Metzgete dürfen sich freuen auf Schlachtplatten mit Blut- und Leberwurst, Kesselfleisch mit Sauerkraut und Kartoffelpüree. Auch Pommes und Wurst für die kleinen Besucher gibt es. Mit Bier vom Fass, neuem Wein, Kaffee und Kuchen können es sich die Besucher auch in diesem Jahr gut gehen lassen. Wie der Cliquenchef der Nasenrümpfer-Hexen-Clique Mario Wichmann erklärte setzt man auf eine ganz besonders gute Qualität der angebotenen Speisen und Getränke und so werden alle Zutaten von bekannten, renommierten, heimischen Betrieben bezogen. Dass die Gäste der Metzgete auch entsprechend verwöhnt werden, dafür sorgen über 50 Cliquenmitglieder, die für einen reibungslosen Ablauf des Festes sorgen. Für die musikalische Unterhaltung spielt am Samstagabend das Duo „Sax & Key“ auf, daneben lädt eine gemütliche Bar zum Verweilen ein.