Die Ambulante Hospizgruppe in Grenzach-Wyhlen braucht Unterstützung. Gesucht werden Freiwillige, die Schwerstkranke begleiten.

Grenzach-Wyhlen (mh). Die ambulante Hospizgruppe in Grenzach-Wyhlen besteht seit 1992. In dieser Zeit haben fachlich geschulte Frauen und Männer bereits viele Sterbende und ihre Familien zuhause, im Krankenhaus oder im Pflegeheim begleitet. Darüber hinaus bietet die Gruppe Menschen, die mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung konfrontiert sind, Beratung und Unterstützung an. Dies kann ein einmaliges Gespräch nach Diagnosestellung sein oder eine längerfristige Begleitung während der Erkrankung.

Trauernden, die den Verlust eines nahestehenden Menschen beklagen und Begleitung wünschen, steht die Hospizgruppe ebenfalls mit verschiedenen Gruppen zur Verfügung. Die Hospizbewegung lehnt aktive Sterbehilfe ab, setzt sich für eine würdevolle Behandlung und palliative Versorgung der Schwerkranken ein.

Wie die Koordinatorin der Gruppe, Eva Maria Neumann und Vorstandsmitglied Waldtraud Bernhardt im Gespräch erzählen, sind viele engagierte Helferinnen und Helfer schon seit der Gründung aktiv dabei. Dennoch braucht die Gruppe Nachwuchs bei den Sterbebegleitungen.

Eine spezielle Vorbildung braucht es dazu nicht, betonte Eva Maria Neumann, was man mitbringen sollte, ist Zeit, man sollte zudem gut zuhören können, lernbereit und verschwiegen sein. Denn alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterliegen der Schweigepflicht. Wer zudem seine Freizeit sinnvoll gestalten möchte, kann gerne mit der Gruppe Kontakt aufnehmen. Voraussetzung ist, sich auf neue Lernprozesse einzulassen und mobil zu sein.

Am Dienstag, 13. September, um19.30 Uhr veranstaltet die Ambulante Hospizgruppe Grenzach-Wyhlen in ihren Räumen in der Eisenbahnstraße 18 im Ortsteil Wyhlen einen unverbindlichen Informationsabend. Interessierte, die sich Schwerkranken und deren Angehörigen zuwenden möchten, sind dabei völlig unverbindlich eingeladen, sich über die Qualifikation zur Sterbe- und Trauerbegleitung zu informieren.

„Willkommen sind uns Männer und Frauen aller Berufsgruppen, gerne auch mit Fremdsprachenkenntnissen“, sagte Waltraud Bernhardt.

Die Ausbildung zur Sterbe- und Trauerbegleitung ist auf vier Module, die auf ein Jahr verteilt sind, aufgeteilt. Wichtig sei, so sind Neumann und Bernhardt überzeugt, dass man offen ist, sich auf ungewöhnliche Situationen einlassen kann, und „man bekommt sehr viel zurück“.

Wer sich dafür entscheidet, sich in die segensreiche Arbeit der Hospizgruppe einzubringen bekommt nach einem intensiven persönlichen Vorgespräch mit dem Leitungsteam eine fundierte Ausbildung in vier Wochenendseminaren mit anschließendem Praktikum. Jeder der Mitarbeiter nimmt dann regelmäßig an einer Supervision teil, so dass man mit seinen Problemstellungen nie alleine steht.

Weitere Informationen: Kontakt: Eva Maria Neumann, Koordinatorin, Tel. 07621/5791042, www.hospizambulant.de, Infoabend am Dienstag, 13. September, um 19.30 Uhr, in der „Wirkstatt“, Eisenbahnstraße 18, Grenzach-Wyhlen.