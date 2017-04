Grenzach-Wyhlen Die Jugend lebt Europa

Während im Europa der 27 Nationen weiterhin um Rechte, Vorrechte und Austritte gerungen wird, demonstrieren die Jugendlichen aus Grenzach-Wyhlen und Pietrasanta im 28. Jahr der Städtepartnerschaft ihr Interesse und ihre Solidarität mit der Partnerstadt in zahlreichen Begegnungen.

Grenzach-Wyhlen. Zum ersten Mal nahmen zwei Mannschaften aus Pietrasanta, „Pietrasanta-Marina“ und „Pietrasanta-Strettoia“, im Alter von 15 und 16 Jahren zusammen mit ihren Trainern Moreno Fontana, Adriano Baesso, Roberto Barattini und Pier Ricardo Paganelli am Hörnle-Cup in Grenzach-Wyhlen teil. Mit „Pietrasanta-Strettoia“ trugen die italienischen Gäste sogar den Sieg davon (wir berichteten).

Auch Komiteevorsitzende Daniela Zalcetti begleitete die italienische Fußballjugend mit der Kulturbeauftragten der Gemeinde, Lora Santini. Mit den Trainern war man sich einig, die Spiele im nächsten Jahr fortzusetzen und bei unterschiedlichen Turnieren mitzuspielen; einmal beim Hörnle-Cup und bei einem Turnier mit Jugendlichen im gleichen Alter und auf gleichem Niveau.

Nach dem Hörnle-Cup geht es noch in diesem Monat auf sportlicher Ebene weiter: Für die Osterferien laden die Grenzacher Leichtathleten zu einem Trainingslager nach Pietrasanta ein, an dem zwölf Jugendliche im Alter von 13 bis 18 Jahren teilnehmen werden. Tom Kunze und Judith Furtwängler werden die Gruppe begleiten. Die Nutzung eines Sportplatzes in Pietrasanta wurde von der Partnerstadt ermöglicht. Die Leichtathletikgruppe ist auch in Kontakt mit dem Leichtathletikpräsidenten der Versilia, Filippo Viti, um eventuell einen Wettkampf zu planen.

Zum internationalen Musikfestival der Jugend vom 28. April bis 1. Mai werden Jugendliche aus Grenzach-Wyhlen, Villeparisis und Ecaussinnes nach Pietrasanta anreisen. Jeweils drei Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren aus jeder Partnergemeinde sind mit ihren Begleitern eingeladen, drei Musikstücke ihrer Wahl vorzutragen. Jede Gruppe hat 30 Minuten Zeit für ihr Vorspiel im Festsaal des Augustinerklosters und beim Fest „Marina in Fiore“ in Tonfano.

Nach den einzelnen Auftritten werden alle Musiker zu einem Workshop eingeladen, bei dem ein Werk gemeinsam einstudiert wird. Rosa di Nardo am Klavier, Katharina Hensel und Marion Lindemann, beide Oboe, werden Grenzach-Wyhlen vertreten. Elena del Greco und Brigitte Lindemann begleiten die Jugendlichen nach Pietrasanta. Alle Teilnehmer werden in Familien untergebracht.

Wie in den vergangenen Jahren organisieren das Lise-Meitner-Gymnasium und die Realschule ihre Abschlussfahrten wieder in eigener Regie nach Pietrasanta. Vom 29. Mai bis 2. Juni werden rund 110 Schüler im Alter von 16 und 17 Jahren die Toskana erkunden und auch Bürgermeister Massimo Mallegni einen Besuch abstatten. Kontakte vor Ort mit Jugendlichen aus Pietrasanta sind in Planung.

Vom 9. bis 16. Juli werden in Grenzach-Wyhlen zum 27. Mal rund 20 Jugendliche aus allen Partnerstädten zum Sommersprachkurs Deutsch erwartet. Marlen Geheeb und weitere Verantwortliche des Jugendreferats wollen zusammen mit dem Komitee für Städtepartnerschaften neben dem Sprachkurs am Vormittag ein abwechslungsreiches Freizeitprogramm mit viel Sport und Exkursionen anbieten. Um alle Gäste im Alter von 14 bis 17 Jahren in Familien unterbringen zu können, werden Gastfamilien gesucht (siehe Infokasten).

Direkt im Anschluss an den Sommersprachkurs Deutsch besteht für fünf Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren vom 16. bis 23. Juli die Möglichkeit, am Sommersprachkurs Italienisch in Pietrasanta teilzunehmen. Die Anmeldung ist ab sofort bis zum 30. Mai möglich (siehe Infokasten).

Ecaussinnes in Belgien bietet wieder einen Sprachkurs Französisch für Jugendliche in den Sommerferien im August an. Voraussichtlicher Termin ist vom 20. bis 27. August.

Gastfamilien, die italienische Jugendliche während des Sommersprachkurses Deutsch aufnehmen möchten, oder Interessierte an den Kursen in Pietrasanta oder Ecaussinnes können sich direkt mit Ingeborg Staab vom Partnerschaftskomitee in Verbindung setzen: entweder per E-Mail an staepa @grenzach.wyhlen.de oder unter Telefon 07624/62 99 (auf den Anrufbeantworter sprechen).