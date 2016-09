Grenzach-Wyhlen (mh). Die Kubak-Orgel in der katholischen Kirche von St. Michael wurde 1991 eingeweiht. Aus Anlass des silbernen Orgeljubiläums veranstaltet die katholische Kirchengemeinde Grenzach-Wyhlen eine Orgelkonzertreihe an der Kubak-Orgel. Die Konzertreihe wurde am vergangenen Sonntag von Giuseppe Raccuglia eröffnet. Raccuglia war einige Jahre Chorleiter und Organist in St. Michael und wohnt mittlerweile in Bad Säckingen. Er ist als Kirchenmusiker im aargauischen Brugg tätig. Kirchengemeinderatsvorsitzender Michael Oertlin freute sich, dass zum Auftaktkonzert der Organist gewonnen werden konnte, der die Kubak-Orgel sehr gut kennt. Er hatte sich für seinen Vortrag Stücke ausgewählt, die nicht gerade alltäglich waren. Er eröffnete das Konzert mit einem Präludium und Fuge in A-Moll (BWV 543) von Bach. Schon bei diesem Stück nutzte Raccuglia, der von Elisabeth Mattes als Registrantin unterstützt wurde, die Möglichkeiten der Kubak-Orgel voll aus. Fast schwermütig kamen die Gigue und ein Canzonetta aus Sechs Trios von Max Reger daher. Wenig bekannte Komponisten wie Giovanni Morandi mit der Sinfonia „Per imitazione die Flauto e Fagotto“ und Gaetano Valerj mit zwei Sonaten folgten. Zu einem Hörerlebnis wurde aus „Trois chorals pour Gand Orgue“ Nr. 3 in A-Moll von César Franck. Dennoch verlange das Werk auch von Zuhörern einiges ab, denn die mächtigen raumfüllenden Klänge verlangten nach Aufmerksamkeit und bewegten sich abseits von althergebrachten Hörgewohnheiten. Zum Abschluss gab es die fröhliche „Polka per dopo la messa“ von Francesco Pagani, die in ihren leichten Rhythmus an die Melodien früherer Orchestrions und Zirkusmusik erinnerte. Dankbareren Applaus der rund 50 Gäste gab es für eine tolle Leistung des Organisten. Im Anschluss fand vor der Kirche noch einen kleinen Umtrunk statt.