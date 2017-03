Grenzach-Wyhlen Die Lösung lautet: „Johanni“

Vier Bürger aus Grenzach, Murg, Weil am Rhein und Lörrach bekommen in Kürze Post vom Handwerker- und Gewerbeverein Grenzach-Wyhlen (HGV). Sie sind die Sieger des Gewinnspiels am Gemeinschaftsstand von Grenzach-Wyhlen auf der Regio-Messe.

Grenzach-Wyhlen. Das zu findende Lösungswort lautete dieses Jahr „Johanni“ – passend zur bevorstehenden 250-Jahr-Jubiläumsfeier des Grenzacher Johannimarktes. Es galt, sieben Buchstaben an den Regio-Messeständen von Unternehmen aus Grenzach-Wyhlen zu finden, diese auf den Teilnahmeschein zu schreiben und diesen in die Losbox am Stand der Gemeinde zu werfen.

Am Sonntag, dem letzten Tag der Regio-Messe, haben die Teilnehmer der Gemeinschaftsausstellung Grenzach-Wyhlen in diesem Jahr die Gewinner gezogen. Kurz vor Messeschluss kamen die anwesenden Firmeninhaber zusammen und hielten gemeinsam die Lostrommel an. Katja Drechsle vom Obsthof Drechsle fungierte als Glücksfee.

Der erste Preis ist ein vom HGV gestifteter Weber-Grill und geht an Herrn Haller aus Grenzach. Der zweite Preis (Bärenschecks im Wert von 100 Euro) kann von Frau Wohlgemut aus Murg-Hänner eingelöst werden. Über eine Saisonkarte im Freibad kann sich S. Richter aus Lörrach freuen. Die sechs Flaschen Grenzacher Hornfelsen gehen an Frau Herrmann aus Weil am Rhein. Alle Gewinner werden vom Handwerker- und Gewerbeverein schriftlich benachrichtigt.

Nachmessegeschäft

Die Losaktion war der krönende Abschluss einer erfolgreichen Messewoche, auf der zahlreiche informative Gespräche geführt wurden, teilt die Gemeindeverwaltung mit. Die Aussteller seien zufrieden und hätten ein positives Fazit gezogen. Nach einem sehr gut besuchten ersten Messe-Wochenende hätten viele interessierte Besucher die ruhigeren Messetage unter der Woche geschätzt, um intensive und konkrete Gespräche zu führen. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre hätten gezeigt, dass an der Messe entstandene Kontakte oftmals vertieft würden und viele Kunden im Nachgang auf die Aussteller zukämen.