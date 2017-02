Von Rolf Rombach

Das Jugendmagazin Spunk hat bereits zahlreiche Jugendtreffs im Landkreis vorgestellt. Sie werden meist von den Städten und Gemeinden getragen. Zum Teil übernehmen soziale Träger im Auftrag die Leitung, wie dies der SAK (sozialer Arbeitskreis Lörrach) in Herten und Karsau für die Stadt Rheinfelden macht. In Grenzach gibt es eine dritte Form: Ein kirchlicher, ökumenischer Jugendtreff – die „Yellow Box“ im Keller des evangelischen Gemeindehauses.

Wer nun denkt – „oh, Kirche“ – muss sich davon nicht schrecken lassen. Die Konfession oder auch Religion ist hier unwichtig. Selbst ungetaufte Jugendliche finden hier gerne den Weg in den gemütlich eingerichteten Kellerraum. Die Wände sind in munterem Gelb gestrichen – daher auch der Name des Treffs.

Natürlich gibt es auch hier ein paar gemütliche Sofas, eine Küchenzeile und einen Tischkicker. „Wir sind dran, demnächst auch wieder einen kleinen Ausschank von alkoholfreien Getränken zu organisieren“, erzählt Raphael – einer der regelmäßigen Besucher. Damit verbunden wäre eine kleine Aufbesserung der sonst mageren Gruppenkasse. Zwischen zehn und zwanzig Jugendliche sind regelmäßig freitags dabei. Mal mit einem kleinen bereits länger geplanten Programm, mal spontan beschlossen, wie der Abend zusammen verbracht wird. Gibt es Lust auf ein gemeinsames Essen wird schnell Geld eingesammelt und dann zusammen etwas zubereitet.

Neben Gesprächsrunden stehen auch Spiele- oder Filmabende an. Als pädagogische Leitung steht die Jugendreferentin Sara Freihaut vom ökumenischen Jugendbüro 10plus zur Verfügung – sie ist aber nicht immer vor Ort. Inzwischen rückt sie vermehrt wieder in den Hintergrund, nachdem sie eine neue Generation in die Yellow Box eingeführt hat, zum Teil aus der jüngeren Gruppe YBL („Yellow Box Light“), in der sich die zehn- bis 16-jährigen Grenzach-Wyhlener trafen.

Lena ist gerne hier, weil sie viele Klassenkameraden hier findet. „Bevor ich Freitagabend alleine zuhause sitze, bin ich lieber hier. Wir haben immer tolles Programm, spielen was, hören Musik. Kochen.“ Ihre Freundin Klara erinnert sich gerne an einen Abend mit Schokofondue: „Das müssen wir mal wieder machen!“ Auffallend ist, dass in der „Yellow Box“ mehr Mädchen als Jungs anzutreffen sind. Zu der „Minderheit“ gehört auch Felix, seit knapp einem Jahr Stammbesucher. „Eine Bekannte hat für die Box geworben und ich hab‘ es mir mal angeschaut. Ich komme immer gerne wieder, die Abende haben mich noch nie enttäuscht. Hier ist einfach eine gesellige Runde, ich habe viel Spaß.“

Für den Sommer ist eine gemeinsame Freizeit gewünscht, die Planungen hierfür haben begonnen. Beim Johannimarkt wird wieder das Jugendbüro 10plus mit einem Würstchenstand unterstützt. Neue Gesichter ab 14 Jahren sind ebenfalls willkommen.

n Öffnungszeiten: Freitag von 19 bis 22 Uhr im evangelischen Pfarrhaus Grenzach, Hauptstraße 32

n Kontakt: E-Mail an jugend­buero@10plus-grenzach-wyhlen.de

n www.10plus-grenzach-wyhlen.de