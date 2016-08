20:14 Zahl der Toten nach Erdbeben in Italien steigt weiter

Amatrice - Die Zahl der Toten nach dem katastrophalen Erdbeben in Italien ist auf 278 gestiegen. Das berichtete der Sender RaiNews24 unter Berufung auf offizielle Stellen. Allein in dem am stärksten betroffenen Ort Amatrice in der Region Latium stieg die Zahl von 207 auf 218. Insgesamt 238 Verschüttete seien lebend geborgen worden. Ein verheerendes Erdbeben in der Nacht zum Mittwoch und hunderte Nachbeben hatten mehrere Bergdörfer in Zentralitalien verwüstet.