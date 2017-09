Grenzach-Wyhlen Die Tasche zum Zurückgeben ist da

Von Tim Nagengast

Seit langem war sie geplant, jetzt ist sie da: Die im Handwerker- und Gewerbeverein (HGV) Grenzach-Wyhlen zusammengeschlossenen Firmen und Händler bieten ihren Kunden ab sofort die „Pfand-Gugge“ an. Wer die Tasche nach Gebrauch zurückgibt, bekommt einen Teil des Kaufpreises erstattet.

Grenzach-Wyhlen. „Wir kaufen offline“ heißt es selbstbewusst auf der stabilen Tragetasche, die per sofort bei vielen HGV-Mitgliedsunternehmen erhältlich ist. „Das soll ein Bekenntnis sein“, sagt HGV-Vorsitzender Joachim Schlageter. Denn wer sich für den Kauf im stationären Handel und somit im Fachgeschäft vor Ort entscheide, genieße im Vergleich zum Bezug im anonymen Onlineshop unschlagbare Vorteile: kurze Wege, den Blick auf die Ware vor dem Kauf, die Möglichkeit, Fragen zu stellen und sich intensiv beraten zu lassen sowie das gute Gefühl, im Falle von Reklamationen einen Ansprechpartner zu haben – um nur einige zu nennen.

3000 „Pfand-Guggen“ (Gugge: alem. für „Tüte“) hat der HGV anfertigen lassen. Joachim Schlageter betont dabei den 80-prozentigen Recyclinganteil („PET-Cycling“) der Tragetasche, „denn wir wollten auch etwas für die Umwelt tun“. Wer also mal wieder die eigene Einkaufstasche vergessen hat, kann sich in den HGV-Mitgliedsgeschäften stattdessen eine „Pfand-Gugge“ geben lassen. Diese werden zum Preis von 2,50 Euro pro Stück abgegeben. Wer seine Tasche nicht behalten will, kann sie nach Gebrauch bei Issler+Pütz in Grenzach sowie im Spielzüglädeli in Wyhlen zurückgeben und erhält einen Euro „Pfand“ zurück. „Die Taschen werden in fast jedem Zustand zurückgenommen, denn wir wollen ja wirklich ein Pfandsystem etablieren“, betont Schlageter. Er ist sich sicher, dass es im Landkreis Lörrach noch nirgends ein Pfandmodell für Tragetaschen gibt. Wer beim HGV die Idee dazu hatte, weiß der Vorsitzende gar nicht mehr. „Das kam irgendwo mal im Gespräch auf“, schmunzelt er.

Warum es bis zur Einführung der „Pfand-Gugge“ so lange gedauert hat – ein Prototyp war bereits an der HGV-Versammlung vor eineinhalb Jahren vorgestellt worden –, hat laut Schlageter mehrere Gründe: „Es gab da etliche Dinge, die abgestimmt werden mussten. Dann ist uns noch ein Lieferant hops gegangen. Und gestaltet werden musste die Gugge ja schließlich auch noch. Zudem wollten wir etwas Wertiges, etwas Stabiles.“

Wer die „Pfand-Gugge“ nun zur Hand nimmt, entdeckt darauf ein kleines Detail: Anstelle des HGV-Mottos „Grenzach-Wyhlen tut wohl“ steht da „Grenzach-Wyhlen duet guet“ zu lesen. „Tut wohl – das war schon etwas angestaubt“, erklärt Joachim Schlageter dazu. Und er glaubt auch zu wissen, wer die primäre Zielgruppe der „Pfand-Gugge“ sein dürfte: „Männer! Das Daheim-die-Tasche-Vergessen ist ein Männerproblem“, sagt er augenzwinkernd. Damit sich die „Guggen“ dann nicht daheim stapeln, kann man sie nun einfach an zwei Rücknahmestellen abgeben.