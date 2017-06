Grenzach-Wyhlen Dirigent wird Ehrenchorleiter

Grenzach-Wyhlen (mh). Die Singgemeinschaft Grenzach-Wyhlen, das ist der Männerchor Grenzach und der Gesangverein Frohsinn Wyhlen, hat einen neuen Dirigenten und einen neuen Ehrenchorleiter.

Beim 20. Klosterhofsingen am Samstag in der Himmelspforte wurde der neue musikalische Leiter Krastin Nastev vorgestellt. Gleichzeitig wurde der langjährige Dirigent Martin Grzelak verabschiedet und von der Singgemeinschaft zum Ehrenchorleiter ernannt. 18 Jahre lang war Grzelak Dirigent in Wyhlen und hat den Chor „mit Nerven und auch mal ohne Nerven“ (Happle), geleitet. Mit ehrenden Worten wurde er nun verabschiedet. Horst Happle erinnerte an „viele wunderschöne Jahresfeiern“ und dass man viel miteinander gemacht habe: „Wir sind froh, dass wir dich gehabt haben.“ Die Sänger überreichten ihrem scheidenden Dirigenten einen prall gefüllten Geschenkkorb und eine Wappenscheibe als Erinnerung. Ulrike Ebi-Kuhn würdigte als Vertreterin der Gemeinde die hervorregende Arbeit Grzelaks, und hofft, dass er Grenzach-Wyhlen in guter Erinnerung behalten werde. Dem neuen Chorleiter Krastin Nastev, der bei Klosterhofsingen seinen Einstand gab, wünschte sie eine gute Hand.