Grenzach-Wyhlen Ein feuriges Chorkonzert

Grenzach-Wyhlen (rr). Einmal im Jahr lädt der Chor der Realschule zu einem Konzert ein. Mitreißend ist wohl die charakterisierende Bewertung für den Auftritt am Mittwochabend.

Seit September hatten die „McButtons“, so nennen sich die jungen Sänger, für diesen Auftritt vorbereitet. Sogar ein Probenwochenende mit singen im Wald gehörte dazu. Neun Rock- und Poptitel hatten sie zu einem sehr unterschiedlichen Programm zusammengestellt. Von „Viva la Vida“ reichte der Bogen über „Sound of Silence“ bis zu „I like to move it“. Immer wieder erreichten die Stücke durch sehr differenzierte Begleitung auf dem Klavier, mit Gitarre und Schlagzeug und sogar mit Posaune einen neuen Hinhör-Effekt.

Mit Leon Schmidt am Schlagzeug sowie Katharina Croote als Sängerin und Gitarristin fanden sogar zwei ehemalige Schüler, die die Schule bereits verlassen haben, zurück zur Band. Musiklehrerin Teresa Knopp spielte die Posaune.

Mehrere Titel reicherte der Chor noch mit einer schwungvollen Performance an. Zum Hingucker im wahrsten Sinne des Wortes wurde so das Stück „Photograph“, als der Chor mit Leuchtstäben im Dunklen einen weiteren unerwarteten Akzent setzte. Getreu dem Motto, das Beste kommt zum Schluss erwies sich „Lion King“ als wahrlich grandioser Abschluss. Sarah Kuntze, Musiklehrerin und Chorleiterin führte die Chorkinder sehr temperamentvoll, ja regelrecht mitreißend durch das Programm.

Die jungen Sänger kommen aus den 6. bis 10. Klassen, leider sind nur zwei Jungen darunter, da gibt es also noch Reserven. Gut 150 Eltern, Freunde und Geschwister waren als Zuhörer gekommen und gingen begeistert mit. Zwei Zugaben erklatschten sie.