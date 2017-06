Grenzach-Wyhlen Einbruch am helllichten Tag

Grenzach-Wyhlen. Ein gekipptes Fenster und die kurze Abwesenheit der Hausbewohner haben am Montagnachmittag Einbrecher ausgenutzt. Sie hebelten zwischen 15 und 18 Uhr das gekippte Fenster an der Rückseite eines Einfamilienhauses an der Muttenzer Straße auf und gelangten so in das Hausinnere, wie die Polizei mitteilt. Dort durchwühlten die Täter in mehreren Zimmern verschiedene Schränke und Schubladen nach Wertsachen. Hierbei fielen ihnen Bargeld, ein Telefon, ein Schlüssel, Laptops und Kameras in die Hände.

Den Einbruch auf dem Neufeld nimmt die Polizei zum Anlass für folgende Präventionstipps: Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit verschließen. „Vorsicht! Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern ganz leicht zu öffnen“, schreiben die Beamten in ihrem Bericht.