Grenzach-Wyhlen Einbruch in die Bärenfelsschule

Grenzach-Wyhlen. Ins Verwaltungsgebäude der Bärenfelsschule ist zwischen Dienstag, 19.45 Uhr, und Mittwoch, 6.50 Uhr, eingebrochen worden. Bislang unbekannte Täter gelangten laut Polizei über ein Vordach zu einem Fenster im ersten Obergeschoss, das sie gewaltsam öffneten: So stiegen sie ins Lehrerzimmer ein.

Dort wurden aus unverschlossenen Schließfächern diverse Gegenstände und Prüfungsarbeiten entwendet. Außerdem wurden im Lehrerzimmer sämtliche Schränke geöffnet und nach Wertsachen durchwühlt. Aus einer Kaffeekasse wurde das Bargeld gestohlen. Die Täter versuchten zudem zwei Bürotüren aufzubrechen, was jedoch nicht gelang. An einer dritten Tür hatten sie mehr Erfolg. Danach durchsuchten sie auch diesen Raum und öffneten sämtliche Schränke, wobei ihnen zwei leere Geldkassetten in die Hände fielen.

Mitgenommen wurde eine Dose mit etwas Bargeld. In einem weiteren Raum wurden ebenfalls alle Schränke durchsucht. Der Schaden ist beträchtlich, so die Polizei. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 07624/98900.