Grenzach-Wyhlen Eine 1900-jährige Scherbe erzählt

Von Dr. Erhard Richter

Als die Römer noch vor der Mitte des ersten nachchristlichen Jahrhunderts vom linken Rheinufer aus das Hoch- und Oberrheingebiet etwa zwischen Laufenburg und dem Kaiserstuhl in Besitz nahmen, trafen sie auf eine keltische Bevölkerung, die sie unterwarfen.

Grenzach-Wyhlen. Teile dieser Bevölkerung lebten und arbeiteten nun auf den hier angelegten römischen Gutshöfen, wo sie nach und nach romanisiert wurden, also die Sprache und Gebräuche der neuen Herren annahmen. So war es natürlich auch in der großen herrschaftlichen Villa von Grenzach, die wohl um 70 nach Christus ein wohlhabender Herr aus Augusta Raurica (Augst) erbauen ließ.

Im Jahr 1984 wurde während der Ausgrabungsarbeiten in etwa 2,5 Metern Tiefe und inmitten der römischen Siedlungsschicht von der „Arbeitsgruppe Archäologie“ des Vereins für Heimatgeschichte Grenzach-Wyhlen eine Keramikscherbe gefunden, auf der das Wort „KARVS“ eingeritzt ist (hierbei steht der Buchstabe V für U). Dieses Bruchstück stammt von einem römischen Napf, der auf Grund seines einfachen Aussehens nur einem Diener oder Sklaven gehört haben kann. Es scheint nun so zu sein, dass der römische Gutsherr einem seiner keltischen Bediensteten den Beinamen „carus“ – „der Liebe“ oder „der Teure“ – gegeben hat. Dieser ließ dann – wenn er es nicht selbst konnte – von einem schriftkundigen Kelten diese Bezeichnung in den Napf einritzen, damit dieser mit den gleichaussehenden Ess-Schüsseln der anderen Bediensteten nicht verwechselt wurde. Auf dem Keramikbruchstück steht nun aber nicht „CARVS“, wie es lateinisch korrekt wäre, sondern „KARVS“.

Der Autor erklärt sich dies folgendermaßen: Die Kelten hatten vor ihrer Unterwerfung durch die Römer ihr Alphabet ja von den Griechen übernommen, die statt des C nur K kannten. Ein schriftkundiger Kelte muss folglich in der Übergangszeit des ersten Jahrhunderts, als die Kelten romanisiert wurden, das lateinische Wort „carus“ mit dem griechisch-keltischen K in den Napf geritzt haben.

Diese unscheinbare Scherbe im Grenzacher „Regionalmuseum Römervilla“ ist somit nach römischer Auffassung ein interessantes Beispiel für die Schreib-unsicherheit der Kelten während ihrer Romanisierung im ersten nachchristlichen Jahrhundert, die vor allem auf den großen Gutshöfen der neuen Herren stattfand. Aus Sicht der Kelten hat der Bedienstete weiterhin statt der Fremdsprache Latein in seiner Familie und im Umfeld keltisch gesprochen und geschrieben.

Dass ein schon zur Römerzeit erwähnter Bewohner als ein „Lieber“ oder „Teurer“ bezeichnet wurde, wird sicher auch manchen Gren­zacher freuen.