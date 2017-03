Grenzach-Wyhlen Eine Dame will Castle nachmachen

18 Jahre hat Paul Castle an der Spitze des Ruderclubs Grenzach (RCG) die Geschicke des erfolgreichen Vereins geleitet, jetzt ist er abgetreten, nicht im Zorn, sondern „mit dem guten Gefühl“, ein gut bestelltes Feld einer motivierten Nachfolgerin zu überlassen.

Grenzach-Wyhlen. Mit Sigrid Behr steht zum ersten Mal in der Geschichte des RCG eine Frau an der Spitze. Einstimmig wurde „die Dame, die Paul nachmachen will“ (O-Ton Wahlleiter Heribert Dunkel) am Freitag in der Generalversammlung gewählt. Für Castle gab es zudem besondere Ehrungen (eigener Bericht). Die Wahl der übrigen Vorstandsmitglieder war reine Formsache.

Drachenbootabteilung

Zuvor gab es Berichte der Sportwarte und des Kassierers. Für die Drachenbootabteilung berichtete Christian Kowatzki von einer erfolgreichen Paddelsaison, die mit den Europameistertiteln von Andrea Kowatzki und dem zweiten Platz unter 140 teilnehmenden Teams beim 22. Hannover Drachenbootfestival gekrönt wurde. Auch an den Deutschen Meisterschaften war man am Start und erreichte gute Platzierungen.

Ruderabteilung

Für die Ruderabteilung berichtete Andreas Probst von seinem ersten Jahr als Abteilungsleiter. Es habe viel Spaß gemacht, aber: „Ich muss noch viel dazu lernen“, sagte er. Kurz streifte er die Stati­stik: Bei 2902 Fahren wurden 32 244 Kilometer gerudert, das Hochwasser im Frühsommer hatte eine höhere Leistung verhindert. An der Spitze lag Holger Schmidt mit 1739 Kilometern, gefolgt von Gert Keller und Helmut Eimert. Als Ziel für 2017 gab Probst die Zahl von 34 000 Kilometern und 300 Fahrten aus, was auch zu schaffen sei.

Jugendabteilung

Für die Jugendabteilung berichtet Stefan Koppetsch. Es mache Freude, sagte er, aber die Motivation, dass einer der Jugendliche sage, „ich möchte Olympiasieger werden“, sehe er leider nicht. Ein Ärgernis sei das im Rhein ankernde Schiff „Lorin“, denn es verdecke die Sicht auf die Ruderstrecke, sei also ein Risiko in der Ruderausbildung.

Finanzen

Finanziell steht der Ruderklub gut da, wie aus dem Kassenbericht von Detlef Rossenbach hervorging, dem die Kassenprüfer eine hervorragende Buchhaltung bescheinigten.

Wahlen

1. Vorsitzende: Sigrid Behr, Vizevorsitzender: Joachim Friedlin, Kassierer: Detlef Rossenbach, Schriftführerin: Karin Schöttler, Bootswart: Michael Schmidt-Rieser, Ruderwart: Andreas Probst, Abteilungsleiter Drachenboot: Christian Kowatzki, Haus- und Geländeverwalter: vakant, Ältestenrat: Bernd Sprankel, Max Flückiger, Waldemar Kern und Herbert Kaldasch.