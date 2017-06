Grenzach-Wyhlen Einfach magisch!

Mit einer grandiosen Lasershow erlebte der 250. Johannimärt am Montagabend einen beeindruckenden Höhepunkt.

Von Heinz Vollmar

Grenzach-Wyhlen. Ort des Geschehens war die Grenzacher Hauptstraße, wo pünktlich um 22.45 Uhr die Straßenbeleuchtung erlosch und der Countdown für die Lasershow runtergezählt wurde. Was sich danach am Nachthimmel abspielte, muss mit dem Prädikat „besonders wertvoll“ versehen werden, denn die fulminante Lasershow zog weit mehr als 1000 Besucher in ihre Bann. Lang anhaltende Begeisterungsrufe und der Beifall der Nachtschwärmer begleiteten das Geschehen, das in zwei Blöcken von den Spezialisten der Firma LPS Lasersysteme in perfekter Choreografie und mit Musikbegleitung generalstabsmäßig abgefahren wurde. Von der Lasershow betroffen war die gesamte Hauptstraße. Selbst am Gasthaus „Zum Ziel“ waren die vom Rathaus von zahlreichen Laserkanonen „verschossenen“ bunten Strahlenbündel noch zu erkennen und hautnah mitzuerleben.

Begleitet wurde das nächtliche Spektakel von zahlreichen Nebelmaschinen entlang der Hauptstraße, welche die gesamte Szenerie zusätzlich in ein mystisch anmutendes Ambiente tauchten, wobei die vielen Menschen nur noch als Silhouetten erkennbar waren.

Musikalisch eingestimmt worden waren die Besucher der Lasershow zuvor von der „Castle Groove Festival Brass Band“, die bei den Feierlichkeiten aus Anlass des 250-jährigen Bestehens des Grenzacher Johannimärts weitere Glanzpunkte setzte.