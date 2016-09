Nachrichten-Ticker

16:45 Rätselraten über Motiv des mutmaßlichen Attentäters von New York

New York - Nach der Festnahme des mutmaßlichen Attentäters von New York herrscht weiter Unklarheit über das Motiv des Mannes. Ermittler hätten Notizen des 28-jährigen Ahmad Khan Rahami gefunden, in denen sich dieser in Hasstiraden erging, berichtete der Sender CBS. Sie deuteten darauf hin, dass er sich für die Ideologien verschiedener Terrororganisationen interessiert habe. Die Polizei hält den US-Amerikaner afghanischer Herkunft für den Hauptverdächtigen des Bombenanschlags in New York mit 29 Verletzten. Zudem soll er weitere Sprengsätze in New Jersey deponiert haben.

16:44 Abfällige Aussage über Asylbewerber sorgt für Streit

München - Nach der umstrittenen Äußerung von CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer über abgelehnte Asylbewerber fordern SPD und Grüne dessen Rücktritt. Auch aus seiner eigener Partei gab es für Scheuer kritische Töne. Scheuer wies jede Kritik zurück, die Debatte sei überzogen, seine Äußerung fehlinterpretiert. Scheuer hatte in der vergangenen Woche in Regensburg vor Journalisten erklärt: "Das Schlimmste ist ein fußballspielender, ministrierender Senegalese, der über drei Jahre da ist." Laut einem Mitschnitt sagte er danach: "Weil den wirst du nie wieder abschieben."

16:17 Piraten-Politiker Claus-Brunner soll anderen Mann getötet haben

Berlin - Der Berliner Piraten-Politiker Gerwald Claus-Brunner soll einen anderen Mann getötet haben, bevor er sich selbst das Leben nahm. Der zweite Mann dürfte schon vor einigen Tagen durch "stumpfe Gewalt gegen den Oberkörper" getötet worden sein, wie die Polizei mitteilte. Die Leichen von Claus-Brunner und dem zweiten Mann waren gestern in einer Wohnung in Berlin-Steglitz gefunden worden. Polizei und Staatsanwaltschaft schrieben in einer gemeinsamen Mitteilung, in der Wohnung habe sich ein "schauriges Bild" geboten, das auf ein Tötungsdelikt hindeute. Eine Mordkommission ermittelt.

16:09 Mutmaßlicher Coop-Erpresser kommt in U-Haft

Kiel - Der mutmaßliche Erpresser der Einzelhandelskette Coop sitzt seit heute in Untersuchungshaft. Das Amtsgericht Kiel habe einen entsprechenden Haftbefehl erlassen, sagte Staatsanwalt Michael Bimler. Der 38 Jahre alte Tatverdächtige soll von dem Unternehmen drei Millionen Euro gefordert haben. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, hatte der Mann den Ermittlern zufolge in der vorigen Woche Marzipanherzen mit einem Insektenmittel versetzt und an einer Schule ausgelegt sowie Bombendrohungen gegen weitere Schulen ausgesprochen. Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei nahm den Mann fest.

15:51 Seehofer: Merkel-Äußerung nicht Wende in Flüchtlingspolitik

Kloster Banz - CSU-Chef Horst Seehofer hat die neuen, selbstkritischen Töne von Kanzlerin Angela Merkel begrüßt, sieht darin aber keinen Kursschwenk in der Flüchtlingspolitik. Manches sei bemerkenswert, manches erfreulich, es sei aber nicht die Wende, sagte Seehofer nach Teilnehmerangaben auf einer CSU-Fraktionsklausur im oberfränkischen Kloster Banz. Es brauche auch keine Wende in der Erklärung der Politik, sondern in der Politik. Merkel hatte gestern unter dem Druck der schweren CDU-Niederlagen in Berlin und zuvor in Mecklenburg-Vorpommern Fehler eingestanden.