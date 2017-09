Grenzach-Wyhlen Erster Preis für Grenzach-Wyhlen

Von Tim Nagengast

Die Gemeinde Grenzach-Wyhlen ist mit dem mit 2500 Euro dotierten Preis „Leuchttürme der Bürgerbeteiligung“ ausgezeichnet worden (wir berichteten kurz). Die Preisverleihung erfolgte am Donnerstagabend im Rahmen eines Festaktes im Neuen Schloss in Stuttgart.

Grenzach-Wyhlen/Stuttgart. Die Doppelgemeinde belegte den ersten Platz in der Rubrik „Gemeinden mit 5000 bis 20 000 Einwohnern“. Der Preis wurde für die als beispielhaft gelobte Bürgerbeteiligung im Vorfeld des Baus der Gemeinschaftsunterkunft (GU) für Asylbewerber an der Kraftwerkstraße verliehen.

Der Wettbewerb, der bereits zum dritten Mal stattfand, stand unter der Schirmherrschaft von Gisela Erler, Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung. Zu den Partnern gehören der Gemeindetag Baden-Württemberg, der Staatsanzeiger, der Landkreistag Baden-Württemberg und der Städtetag Baden-Württemberg. Ausgezeichnet wurden 15 Städte und Gemeinden, darunter Grenzach-Wyhlen. Den Preis nahm Bürgermeister Tobias Benz entgegen.

Dass aus den eigentlich an der Kraftwerkstraße geplanten Festbauten schlussendlich nichts geworden ist, focht die Jury bei ihrem Urteil nicht an. Als beispielhaft gewertet wurde allein die Art und Weise der frühzeitigen und mehrstufigen Bürgerbeteiligung, wie sie in Grenzach-Wyhlen praktiziert worden war.

Mitte Juni 2015 war das GU-Projekt in Angriff genommen worden. Die nach der Schließung der Balkanroute rückläufige Zahl an Flüchtlingen und Asylbewerbern war für das Landratsamt Lörrach jedoch ein Grund, vorläufig die Planungen für eine GU in Festbauweise zurückzustellen. Vertraglich war aber fixiert worden, dass die an der Kraftwerkstraße in Wyhlen stehenden Wohncontainer bis zum Jahr 2018 entfernt werden und dann Festbauten errichtet werden sollen.

„Ihr Ziel, die Anwohner des geplanten Wohnheims und alle interessierten Bürgern am Planungs- und Bauprozess zu beteiligen, haben die Initiatoren der 15 000-Einwohner-Gemeinde dennoch erreicht. Auch der Wunsch, einen Freundeskreis für Flüchtlinge zu bilden, wurde in die Tat umgesetzt“, heißt es in einem Bericht des Staatsanzeigers über das Projekt. Dazu hatte die Gemeinde Anlieger und weitere interessierte Bürger frühzeitig an einen Tisch geholt. Ziel war eine größtmögliche Transparenz und das frühe Ausräumen von Ängsten und Sorgen im Zusammenhang mit dem Bau einer GU mitten in einem Wohngebiet.

Unter anderem gab es moderierte Arbeitsgruppen und später eine Planungswerkstatt. Rasch gründete sich auch ein Helferkreis. Schließlich wurde noch ein Architekturwettbewerb für die GU in Festbauweise ausgeschrieben. Der favorisierte Entwurf wurde hernach der Öffentlichkeit präsentiert.

„Während der gesamten Planungs- und Bauphase waren die Bürger stets über alle Schritte informiert und konnten Ideen, Bedenken, Lob und Kritik einbringen. In Grenzach-Wyhlen war man sich sicher, mit dieser Methode der aktiven Bürgerbeteiligung im Rahmen der Errichtung einer Gemeinschaftsunterkunft in Deutschland etwas Einmaliges zu realisie­- ren. In diesem Herbst hätte das Wohnheim eröffnet werden sollen“, heißt es im Bericht des Staatsanzeigers weiter.

Die Pläne für die Festbauten sind übrigens keineswegs eingestampft worden. Vielmehr könnte der Entwurf im Zuge des Baus von Sozialwohnungen doch noch realisiert werden.

Unsere Zeitung konnte Bürgermeister Tobias Benz am Donnerstagabend kurz telefonisch in Stuttgart erreichen. Der Rathauschef hatte lediglich gewusst, dass die Gemeinde für einen Preis nominiert worden sei.

„Dass wir aber in unserer Rubrik sogar Sieger geworden sind, das habe ich erst hier erfahren“, freute sich Benz. Er ist sich sicher, dass das mehrstufige und jetzt ausgezeichnete Beteiligungsverfahren „die Akzeptanz der GU letztendlich erhöht hat“. Wofür die Gemeinde das Preisgeld über 2500 Euro konkret einsetzen wird, soll noch besprochen werden. Geht es nach Bürgermeister Benz, soll die Summe der Flüchtlingsarbeit zugute kommen.