Nachrichten-Ticker

20:22 Kämpfe in Syrien nach Beginn der Waffenruhe abgeflaut

Damaskus - Mit Beginn der Waffenruhe in Syrien sind die Kämpfe zunächst deutlich abgeflaut. Kurz nach dem Start der Feuerpause um 18.00 Uhr sei es in allen Teilen des Landes zunächst ruhig geblieben, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Die Hilfsorganisation Weißhelme sagt, dass zunächst keine Kampfjets mehr über der besonders umkämpften Großstadt Aleppo flögen. Die Feuerpause soll für alle Kräfte gelten, die nicht von den Vereinten Nationen als Terroristen eingestuft werden. Deshalb ist die Terrormiliz Islamischer Staat beispielsweise von der Vereinbarung ausgenommen.

20:18 Vor Steinmeier-Besuch in Kiew: Tote und Verletzte in der Ostukraine

Kiew/Moskau - Kurz vor einem Besuch von Außenminister Frank-Walter Steinmeier in Kiew haben die Spannungen in der Ostukraine erneut zugenommen. Bei Gefechten mit prorussischen Separatisten seien mindestens zwei Regierungssoldaten getötet und fünf verletzt worden, teilte die ukrainische Führung mit. Die Aufständischen berichteten ihrerseits von Beschuss durch die Armee. Steinmeier will an diesem Mittwoch mit seinem französischen Kollegen Jean-Marc Ayrault nach Kiew reisen, um die festgefahrenen Friedensbemühungen wieder in Gang zu bringen.

19:22 Meuterei in französischem Gefängnis - Feuer gelegt

Poitiers - Bei einer Meuterei in einem französischen Gefängnis ist ein Feuer ausgebrochen. Am Gefängnis von Vivonne in der Nähe der westfranzösischen Stadt Poitiers sind dichte Rauchschwaden zu sehen, berichtet der französische Sender France Info. Gefangene seien an den Schlüsselbund eines Wärters gekommen und hätten Zellentüren geöffnet - sie hätten aber keine Geiseln genommen. Ein Gewerkschaftsvertreter sagte dem Sender, es habe auch keine Verletzten gegeben. Die Behörden alarmierten Sicherheitskräfte, um die Ordnung wiederherzustellen.

19:17 Stromausfall am Rhein: Zehntausende betroffen

Mainz/Wiesbaden - Ein Stromausfall hat im Raum Wiesbaden und Mainz für Verkehrsbehinderungen und stumme Elektrogeräte gesorgt. Zehntausende Menschen waren davon betroffen. Ampeln fielen aus, Häuser, Läden und Büros waren kurzzeitig dunkel - oder es flackerte für wenige Sekunden. Ampeln fielen vorübergehend aus. Zahlreiche Feuerwehrwagen waren unterwegs. Der Strom sei von 17.44 bis 17.53 Uhr zwischen Mainz und Ingelheim ausgefallen, heißt es von den Stadtwerken Mainz. Die Ursache sei ein Fehler im Hochspannungsnetz.

19:12 Mann verletzt Nachbarn durch Schuss - Polizei stürmt Wohnung

Lohne - Die Polizei hat einen Mann festgenommen, der im niedersächsischen Lohne einen 29-Jährigen durch einen Schuss lebensgefährlich verletzt hat. Der 33 Jahre alte Angreifer hatte am Nachmittag während eines Streits in einem Mehrfamilienhaus auf den Mann gezielt. Anschließend verbarrikadierte er sich in einer Wohnung. Spezialeinheiten haben sich schließlich Zutritt verschafft und den Mann aufgefordert, sich festnehmen zu lassen. Das hat dieser auch widerstandslos getan. In der Wohnung entdeckten die Beamten einen weiteren Mann, der mit dieser Tat aber wohl nichts zu tun hatte.