Grenzach-Wyhlen Es wird dichtgemacht

Der Aufbau der Einhausung für den Aushub des belasteten Erdreichs aus dem Roche-Teil der ehemaligen Keßlergrube kommt gut voran. Im Südbereich der Großbaustelle wurden neben den Wandelementen bereits erste Dachelemente angebracht. Am kommenden Samstag gibt es für die Öffentlichkeit einen „Baustellentag“.

Grenzach-Wyhlen. Die Einhausung wird als zweischaliger Aufbau aus einem Hochtrapezblech mit darauf liegender Dampfbremse, Dämmschicht und abschließender Dachfolie errichtet, der, ebenso wie die Sandwich-Wandelemente, die durch den Sanierungsaushub entstehenden Lärmemissionen im Innern der Halle deutlich reduzieren, wie Roche mitteilt. Im Südbereich der Einhausung wurde bereits der Ausbau der Kabeltrassen gestartet. In diesen verläuft die Energieversorgung für die Halle. Auch die Hallenbeleuchtung befindet sich in diesem Bereich im Aufbau.

Ebenfalls gut kommen die Betonierarbeiten für den auf der Bohrpfahlwand liegenden Kopfbalken voran. Insgesamt werden bei diesen Arbeiten rund 1600 Kubikmeter Beton verbaut, heißt es in der Pressemitteilung.

Bohrpfahlwand ist fertig

Dank der fertiggestellten Bohrpfahlwand ist die Grube gegen eindringendes und austretendes Grundwasser abgeschirmt und kann nun leergepumpt werden. Das abgepumpte Grundwasser wird in einer speziellen Anlage in einem zehnstündigen Behandlungsprozess gereinigt und in den Rhein geleitet. Es sei dann sauberer als das Rheinwasser selbst, schreibt die Firma Roche. Auf diesem Wege sollen pro Tag bis zu 1700 Kubikmeter Grundwasser behandelt werden.

Während der bereits abgeschlossenen Großlochbohrungen waren die temporäre Verladehalle und die dazugehörige Abluftreinigungsanlage laufend in Betrieb. Sie stellten sicher, dass die Verladung des Bohrgutes in die gasdichten und havariesicheren Spezialtransportcontainer ohne Emissionen in die Umwelt erfolgte, heißt es weiter.

Bohrungen sind beendet

Nach Abschluss der Großlochbohrungen werden die temporäre Verladehalle, das Kalk-Silo, die Luftabsaugung sowie die Druckleitungen für die externe Atemluftversorgung für die im Schwarzbereich arbeitenden Mitarbeitenden nicht mehr benötigt. Die verschiedenen Elemente sind nun vollständig abgebaut beziehungsweise außer Betrieb genommen. Auch die Absetzbecken der Kammerfilterpresse sind gereinigt und sollen abtransportiert werden.

Ausblick

Diese Woche finden Brunnenbohrarbeiten statt. Diese dienen der Erstellung der Brunnengalerie, die aus insgesamt 18 Mess- und Abpumppositionen besteht. Bis Herbst erfolgt die Errichtung der schallgedämmten und luftdichten Einhausung. Der Sanierungsaushub wird voraussichtlich bis 2020 erfolgreich beendet sein, schreibt Roche.

Hohes Verkehrsaufkommen

Aufgrund von Material- und Geräteanlieferungen zur Baustelle und des Abtransports von Spezialcontainern ist weiterhin mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen. Im Rahmen der Sanierungsarbeiten kann es zwischenzeitlich zu erhöhten Lärmemissionen kommen.

Öffentlicher Baustellentag

Nach dem großen Besucherinteresse im vergangenen Jahr veranstalten Roche sowie die an der Sanierung beteiligten Firmen wieder einen zweiten öffentlichen Baustellentag. Dieser findet am Samstag, 1. Juli, von 10 bis 16 Uhr statt. Die Besucher erhalten einen Blick hinter die Kulissen der Groß-Altlastensanierung. Anrainer, Anwohner und andere Interessierte sind eingeladen, sich vor Ort über den Stand der Sanierungsarbeiten auf dem Perimeter 1/3-NW zu informieren.

Das frei begehbare Programm findet dieses Jahr auf dem temporären Schiffsanleger statt. Hier geparkte Maschinen und Materialien für die Baustelleneinrichtung werden daher während des Anlasses auf andere Freiflächen umgestellt.

Für den Besuch des Baustellentages ist eine Anmeldung über die Website http://kesslergrube.de/perimeter1/baustellentag2017/ erforderlich.