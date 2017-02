Grenzach-Wyhlen (mv). Das Narrenbaumstellen in Grenzach kommt auch in diesem Jahr nicht ohne die Kommentare der Wyhlener Narren aus: Just in der Nacht zum Sonntag befestigten sie ein Schild am Grenzacher Narrenbaum, auf dem sie den Grenzachern zur Gründung des Vereins der Grenzacher Narrenbaumsteller gratulierten. Gleichzeitig installierten sie einen kleinen Richtbaum am großen Narrenbaum und riefen dazu auf, die Wyhlener Narren nicht zu hassen und die Wyhlener Fasnacht nicht zu verpassen.

Das eigentliche Narrenbaumstellen durch die neu gegründete Grenzacher Fasnachtsclique der Narrenbaumsteller erfolgte indes am Samstagmittag als sich eine Vielzahl von Narren aus beiden Ortsteilen auf dem Zielmattenparkplatz versammelten, um dem Spektakel des Narrenbaumstellens beizuwohnen. Mit von der Partie war auch Bürgermeister Tobias Benz. Nach Auskunft von Andreas Höferlin und Matthias Nägelin stammt der Grenzacher Narrenbaum, der eine stattliche Höhe von 22,61 Meter aufweist, aus dem Grenzacher Forst. Dies sei verbrieft so die Grenzacher Narren. Fest stehe auch, dass das fasnächtliche Wahrzeichen auf keinen Fall aus dem Wyhlener Wald stammt, so die Narren ironisch.

Musikalisch begleitet wurde der Marsch der Narrenbaumsteller mit dem Narrenbaum vom Grenzacher Oberdorf bis hin zum Zielmattenareal von der Guggemusik der Zinke Waggis aus Weil am Rhein. Daneben waren eine Vielzahl anderer Guggemusiken, so auch die heimischen Rolli Dudel Schränzer, die Sumpfgumber und die Node Chaode, auf dem Zielmattenareal vertreten, um der Fasnachtskampagne 2017 den entsprechenden Atem einzuhauchen. Für das leibliche Wohl der vielen Besucher sorgten die Grenzacher Fasnachtscliquen.