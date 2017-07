Grenzach-Wyhlen Feuerwehren arbeiten Hand in Hand

Inzlingen (ty). Im Ernstfall muss es schnell gehen, doch die Sirenen am Freitag waren nur eine Übung: Die Feuerwehren aus Inzlingen und Lörrach-Stetten probten gemeinsam einen vermeintlichen Werkstattbrand bei der Firma Glatt. Innerhalb kürzester Zeit waren alle Verletzten geborgen, und die zahlreichen Zuschauer waren explizit erwünscht.

Um 20.06 Uhr gingen die Sirenen im Dorf los, fünf Minuten später waren die ersten Feuerwehrautos zu hören. Gleichzeitig mit dem kompletten Löschzug aus Stetten kamen 25 Feuerwehrmänner aus Inzlingen am nördlichen Ortsende an.

Der Start war noch etwas holprig. Dass in der Firma sechs vermeintlich Vermisste sein sollen, war dem Mitarbeiter entfallen, als die Feuerwehr eintraf. Mit einem Grinsen auf dem Gesicht machten sich die beiden Wehren an die Arbeit. Mit Schutzmasken gegen den Qualm – eigentlich ungefährlicher Diskonebel – durchsuchten sie die dunkle Autowerkstatt strategisch. Innerhalb kürzester Zeit waren die Vermissten gefunden, zur Freude des Einsatzleiters Kommandant Thomas Muck.

Bei der Übung wurde auch ein Dummy aus einem Auto herausgeschnitten, was in Lörrach des Öfteren zur Aufgabe der Feuerwehr gehöre, so Muck, in Inzlingen seien solche Einsätze eher selten. 20 bis 30 Mal muss die Wehr ausrücken und wird tagsüber oft von der Wehr aus Lörrach unterstützt. Zur Freude der rund 30 Zuschauer wurde auch eine Drehleiter eingesetzt, von der mit 1200 Litern pro Minute Wasser in die Fauna gespritzt wurde.

Viel Publikum bei den Einsätzen ist der Kommandant gewöhnt, denn auf dem Land sei das Interesse bei Bränden immer groß. „Aber mehr mit dem Gedanken zu helfen“, differenziert er, mit Gaffern, die bundesweit die Arbeiten von Rettungskräften behindern, hatte die Inzlinger Feuerwehr noch keine Probleme.