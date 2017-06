Grenzach-Wyhlen Freidemokraten regen an

Grenzach-Wyhlen (mh). Die FDP macht sich Gedanken um die Geschäftsentwicklung, nachdem der Neukauf geschlossen wird, zudem auch um die Verkehrssituation im Ort. Tilo Levante und Frank Drewello erläuterten im Gespräch Anregungen und Bedenken der Liberale.

In der geplanten Neugestaltung der Ortsdurchfahrt nach der Fertigstellung der „B 34 neu“ sehen sie Nachteile für die Gewerbetreibenden. „Wir brauchen eine saubere Verkehrsführung, um den Kunden durch und in den Ort zu führen.“ Keine Parkmöglichkeiten vor den Geschäften zu planen, finden sie nicht gut. Besser wäre eine einheitliche Parkraumbewirtschaftung, fordert Levante. Davon würden alle profitieren, Handel wie Kunden.

Auch für die geplanten Tiefgaragen am Stadthain und in der neuen „Neuen Mitte“ gäbe es nach Ansicht der FDP Verbesserungsbedarf. So stellen sich die Liberalen, inspiriert von der Parkhauszufahrt zum Ikea in Pratteln, vor, weitere Einfahrten in die Tiefgaragen unter dem Stadthain von der neuen Bundestraße her auf Höhe des Hauses der Begegnung mit einer kleinen Unterführung zu schaffen. Hier könnte man zügig und ohne die Mühe, „sich durch Tempo-20-Zonen zu quälen“, das Ortszentrum erreichen, ist sich Levante sicher.

Ganz aktuell sehen Drewello und Levante die jüngste Einrichtung des Tempolimits mit 30 auf der Bundesstraße als tendenziell schwierig. Denn mit der Reduzierung des Tempos habe man beim Lärmschutz zum einfachsten aller Mittel gegriffen, ob dies das Beste sei, hegen die Liberalen jedoch Zweifel.

Levante verweist darauf, dass beispielsweise die Beschilderung im Bereich der Ziel-Kreuzung unlogisch sei. Zuerst werde das Ende der Tempo-30-Zone signalisiert, einen Meter weiter kommt das nächste Schild mit Tempo 30, „das versteht keiner“. Außerdem seien die neuen 30er-Schilder in der Markgrafen- und Basler Straße oft schlecht positioniert, so dass sie übersehen werden können.