Grenzach-Wyhlen Früh Kontakte herstellen

Grenzach-Wyhlen. Mit der Firma Endress+Hauser in Maulburg hat die Realschule Grenzach-Wyhlen seit diesem Schuljahr einen neuen Bildungspartner. Das Familienunternehmen produziert Füllstand- und Druckmessgeräte und bildet in vielen kaufmännischen und technischen Berufen aus. Vor allem die Technikschüler der neunten Klassen der Realschule Grenzach-Wyhlen profitierten so von dieser Kooperation, welche in drei Module aufgeteilt ist, teilt Schulleiter Christoph Bigler mit.

Bereits im Herbst des vergangenen Jahres waren Ausbildungsbotschafter von Endress+Hauser an der Schule und stellten allen Neuntklässlern das Unternehmen und die Ausbildungs- und Studienangebote vor. Mit den Technikschülern wurde im Mai das Unternehmen dann besucht. Organisiert und durchgeführt wurde die Betriebsbesichtigung allein von den Auszubildenden von Endress+Hauser, welche die Schüler über das Betriebsgelände begleiteten.

Es wurden die Abteilungen durchlaufen, welche für die Planung und Fertigung eines Füllstandmessgerätes beteiligt sind. So konnten die Schüler nicht nur den Weg eines Produktes chronologisch und hautnah verfolgen, sondern wurden in den verschiedenen Abteilungen immer auch mit den Berufen, die Endress+Hauser ausbildet, in Berührung gebracht. Fragen an die meist ebenfalls Auszubildenden konnten auf Augenhöhe beantwortet werden.

Im dritten Modul ging es für die Technikschüler vor wenigen Tagen noch einmal nach Maulburg. Als Abschluss der Einheit Elektronik, welche parallel in der Schule im Technikunterricht behandelt wurde, fertigten die Schüler einen Lichtgalgen, eine Trickschaltung, an. Betreut wurden die Schüler hierbei erneut von den Auszubildenden, welche den Nachmittag wieder selbstständig organisierten, heißt es in der Pressemitteilung.

Am Ende war die Freude der Schüler über die Fertigung dieses Werkstückes groß. Parallel wurden mit dem Ausbildungsleiter Gerrit Rauschkolb sowie den Techniklehrern Sara Strittmatter und Timo Pilz schon die Inhalte des kommenden Schuljahres geplant, damit diese für alle Beteiligten sehr erfolgreiche Kooperation fortgeführt werden kann.