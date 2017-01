Entgegen der ursprünglichen Planung wird der Bahnübergang Rheinstraße nicht wie vorgesehen Anfang Mai, sondern bereits ab Montag, 6. Februar, gesperrt. Für viele Menschen bedeutet dies bis zur Fertigstellung der geplanten Fußgänger- und Radfahrerunterführung deutlich längere Wege.

Grenzach-Wyhlen. Der Antrag auf Sperrung des Bahnübergangs ist vor einigen Tagen beim Ordnungsamt eingegangen, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde.

Der Zeitplan

Im Zuge der Beseitigung der Bahnübergänge sind bis Mai/Juni Arbeiten in der Alemannen- und der Rheinstraße notwendig. Im Juni ist der Einbau der Unterführung vorgesehen. Bis voraussichtlich November 2017 werden die Rampen auf der Süd- und Nordseite der Unterführung errichtet. Die Umgestaltung der Straßenfläche in der Alemannen- und Rheinstraße soll im Mai 2018 abgeschlossen sein. Daher sei eine Sperrung des bisherigen Bahnübergangs Rheinstraße ab dem oben aufgeführten Datum unumgänglich, teilt die Gemeinde mit.

Große Umwege nötig

Durch die Sperrung des Bahnübergangs Rheinstraße wird sich der Schulweg der Kinder, die im Bereich Hard-, Ritter-, Ruschbach- und Rheinstraße sowie am Jahnweg wohnen, zur Lindenschule deutlich verlängern. Hierzu hat das Ordnungsamt eine Schulwegempfehlung zusammen mit dem Landratsamt Lörrach (Straßenverkehrsbehörde) und dem Polizeipräsidium Freiburg erarbeitet. Eine entsprechende Grafik ist auf der Homepage www.grenzach-wyhlen.de zum Download bereit gestellt. Dieser alternative Schulweg führt ausschließlich über Gehwege und über eine Überquerungshilfe im Bereich der Einmündung Kraftwerkstraße in die Solvaystraße. Der Weg über den Salinenweg oder die Burgunderstraße weist in Teilen keinen Gehweg auf, und die Alemannenstraße hätte in einem sehr unübersichtlichen Bereich gequert werden müssen. Außerdem wurde laut Mitteilung darauf geachtet, dass der Schulweg nicht durch die Baustelle oder durch einen Bereich führt, welcher mit Baumaschinen befahren wird.

Schüler werden informiert

Die Schüler des Schulzentrums, welche südlich der Bahnlinie wohnen, sollten die Baustelle weiträumig über die Bahnunterführung Solvaystraße/Eisenbahnstraße oder die Hardstraße/Südstraße befahren.

Sämtliche betroffenen Schüler werden laut Pressemitteilung in Kürze seitens ihrer Schulen informiert. Ebenfalls erfolgte eine Information der Kindergärten im Ortsteil Wyhlen.