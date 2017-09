Grenzach-Wyhlen Ganz frei von Heimattümelei

Von Tim Nagengast

Der Tennisclub 1923 Grenzach (TC) veranstaltet von Freitag, 8., bis Sonntag, 10. September, das 44. Peter-Gutmann-DTB-Ranglistenturnier. Beim Rahmenprogramm geht der TC nun neue Wege und lädt die Bevölkerung für diesen Freitag zu einem alemannischen Abend mit den „Knaschtbrüedern“ ein. Konzertbeginn ist um 20 Uhr.

Grenzach-Wyhlen. Die Schopfheimer „Knaschtis“ sind auch in der Doppelgemeinde keine Unbekannten, Stichwort: Johannimarkt. Man darf nun gespannt sein, welche Register Jeannot und Christian Weißenberger am Freitagabend ziehen werden, wenn sie im Grenzacher Grienboden zu Gitarre und Mikrofon greifen.

Wer die „Knaschtbrüeder“ noch nicht kennt, sollte wissen: Die zwei Wiesentäler Barden denken, sprechen, texten und singen auf Alemannisch. Wer dabei jetzt sofort an Liechtgang, Speckseminar, Trachtenabend oder „Angge mache“ denkt, liegt jedoch falsch. Bei den „Knaschtbrüedern“ kommt zwar schon durch die Sprache die Liebe zur Heimat, zu Land und Leuten durch, von etwas angestaubter Heimattümelei kann dabei aber keine Rede sein. Vielmehr sind die Texte der beiden Weißenberger-Brüder mal ironisch, mal frech, mal witzig und ab und zu auch besinnlich. Jeannot und Christian besingen keine heile Welt, sondern orientieren sich an der Gegenwart, am Hier und am Jetzt. Gerne greifen sie dabei auch mal in die Songkiste befreundeter Liedermacher wie etwa Otto Bürgelin, wenn dieser das „Stroßefest“ oder die „Mikrowelle“ besingt.

Als Vorbilder geben die Weißenbergers Musiker wie Hubert von Goisern oder Polo Hofer an, die – wie auch Jeannot und Christian – eine ganz eigene Art von Mundartmusik machen.

Woher der Name „Knaschtbrüeder“ kommt? Vom ehemaligen Schopfheimer Gefängnis, dem „Chäfi“, in dessen Mauern die beiden Mundart-Barden als Grafiker arbeiten.

Alemannischer Abend mit „D’Knaschtbrüeder“ am Freitag, 8. September, 20 Uhr, beim TC 1923 Grenzach, Gmeiniweg 7. Es wird bewirtet. Karten zu sechs Euro gibt es im Vorverkauf beim Haarstudio Anja Voria in Grenzach sowie im Spielzüglädeli in Wyhlen. An der Abendkasse kostet der Eintritt sieben Euro. Begrenzte Platzzahl.