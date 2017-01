Die erste Versammlung der Kolpingfamilie Wyhlen am Montagabend wurde als Singabend gestaltet. Wer dabei war, genoss eine Stimmung wie bei einem „Liechtgang“ früherer Tage.

Grenzach-Wyhlen (mh). Draußen herrschte eisige Kälte. Es war einer dieser Winterabende, an denen man gerne in der warmen Stube zusammenrückt. Rund 20 Mitglieder der Wyhlener Kolpingfamilie hatten den Weg ins katholische Gemeindehaus gefunden. Gemütlich in der warmen Stube saß man dort zusammen, um gemeinsam zu singen. Die Schwander-Brüder, Helmut und Bernhard, hatten Gitarre und Mundharmonika im Gepäck und einen dicken Packen Liedtexte dabei.

Erwin Beck vom Vorstandsteam freute sich, dass so viele Interessierte sowie Präses Pfarrer Uwe Schrempp zur ersten Kolpingversammlung im neuen Jahr gekommen waren. Beck warf einen kurzen Blick zurück auf den Kolpinggedenktag, in dessen Rahmen das Kolpingwerk Deutschland erstmals eine bundesweite Schuh-Sammelaktion zugunsten des Aufbaus des Stiftungskapitals der Internationalen Adolph-Kolping-Stiftung durchgeführt hatte. Diese Aktion soll künftig jährlich stattfinden. Die Wyhlener Kolpingfamilie habe in diesem Rahmen 171 Paar Schuhe gesammelt und verschickt, berichtete Beck erfreut.

Zu Weihnachten und zu Neujahr habe es bewegende, anrührende Gottesdienste gegeben, und für die Zukunft hofft Beck, dass Frieden in der Welt herrscht.

Heitere Lieder gesungen

Bernhard Schwander griff hernach zur „Klampfe“, sein Bruder Helmut zur Mundharmonika, und ein munteres Singen und Musizieren begann. Volkslieder sowie Stücke, die man selbst noch aus der eigenen Pfadfinderzeit im Gedächtnis hat, Spirituals, Seemanns- oder auch Wanderlieder erklangen in bunt gemischter Reihenfolge, und man spürte die Freude, die bei den Gästen aufkam.

Das Duo Schwander, das nach Aussagen von Helmut Schwander „schon ewig, aber nicht oft“ zusammenspielt, hatte auch einige solistische Stücke mit dabei. Sieglinde Schwander steuerte heitere Gedichte bei. Auch so einige Anekdoten wurden in der Runde erzählt.

Es war ein entspannter, heiterer und unterhaltsamer Abend, bei dem sich alle sichtlich wohlfühlten, bevor es wieder hinaus in die Kälte auf den Heimweg ging.